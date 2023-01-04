高血壓藥安沛穩溶離度不合格 回收30萬顆

食藥署今天公告，高血壓處方用藥「安沛穩膜衣錠5/160毫克」在進行安定性試驗時，發現溶離度不符合規格，恐影響藥效，將於1月19日前回收共3批、30萬顆。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，永勝藥品工業股份有限公司的「安沛穩膜衣錠5/160毫克 Amvlo Film-Coated Tablets 5/160mg」，批號T0304105、T0304609、T0304710的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品主成分為VALSARTAN,AMLODIPINE BESYLATE，主要用於治療高血壓，此複方藥品不適合用於起始治療。

食藥署藥品組科長洪國登上午接受媒體聯訪時表示，廠商在進行安定性試驗時，發現這3個批號的溶離度不合格，釋出劑量不足恐影響藥效，加起來共約30萬顆。

洪國登表示，這個藥品的健保年度用量約270萬顆，同成分、同劑型、同劑量的市占率約3%，評估應不會影響到市面上用藥；業者須於1月19日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署提醒，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。