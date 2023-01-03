2022上市公司買庫藏股 彩晶8.8萬張最多

公開資訊觀測站資料顯示，去年申請買回庫藏股數量最多前5名上市公司為彩晶8.8萬張、群創5萬張、燁輝3萬張、台郡3萬張、可成2.5萬張。

台灣證券交易所今天發布新聞稿指出，自去年1月1日起至12月31日止，上市公司執行買回庫藏股計有64件、56家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有59件；公開資訊觀測站統計，去年買回庫藏股上市公司當中，電子零組件業有18件最多，光電業8件次之。

證交所說明，去年上市公司買回庫藏股執行率達100%者計有31件；買回庫藏股執行率低於50%者計有10件。

公開資訊觀測站統計，去年各產業別實施庫藏股，其中電子零組件業類18件、光電業類8件、半導體業類5件、建材營造類5件、通信網路業類5件、生技醫療業類4件、其他類3件、其他電子業類3件、鋼鐵工業類3件、汽車工業類2件、金融保險業類1件、航運業類1件、觀光事業類1件、水泥工業類1件、造紙工業類1件、電子通路業類1件、電機機械類1件、橡膠工業類1件，總計64件。

依買回目的統計件數來看，去年上市公司買回庫藏股轉讓股份予員工37件、股權轉換0件、維護公司信用及股東權益27件，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數59件；至於有兩次以上申請買回庫藏股家數計7家。

另外，去年申請實施庫藏股家數占總上市家數5.71%。

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