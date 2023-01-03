上海急診量翻倍 醫:重症及危重患者約10%

COVID-19疫情未退，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院表示，在去年12月底，急診人次日均達1,600人次，較平常翻倍，其中80%為染疫者；平均每日重症、危重症患者占比約10%。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長、上海新冠救治專家組成員陳爾真接受澎湃新聞訪問時作上述表示，澎湃新聞於3日刊載這篇專訪。

陳爾真在去年12月31日於專訪中說，這幾天醫院急診服務量翻倍，過去日均約為800人次，現在則達1,600人次；發燒門診則從日均600多人次降到100多人次，COVID-19專病門診日均就診人次約400人次。

他說，急診日均1600人次中，有80%患者與COVID-19相關，65歲以上脆弱人群占45%至50%，有肺炎表現約占一半，每天到院救護車有100多輛，平均每日重症和危重症患者占比約10%，絕大多數是有基礎病患者或老年人。

陳爾真指出，目前疫情發展情形和大上海保衛戰時期不太一樣，當時上海60多萬名感染者是透過核酸檢測篩查出來，隔離在方艙醫院者有很多是無症狀感染者。

他說，現在上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口70%；這一波無症狀感染者占比需要進一步透過數據統計研判。

陳爾真強調，目前抗疫目標是「防重症、降死亡」，醫院面對患者人數驟增，必須整合資源、優化流程，盡量降低患者等待時間、提升救治效率；基層持續指導社區醫療機構提升救治水準，盡早有效干預、分層分類診療。

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