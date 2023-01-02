台積狂吸人才仍不夠 半導體缺工危機嚴峻

COVID-19疫情擾亂全球供應鏈，大鬧晶片荒，各國才猛然驚覺半導體是攸關國安與經濟發展的戰略性產業；台廠為了站穩制高點，加薪只是基本款，買股補助以及各項福利給得十分大方。

「半導體工程師不能說不辛苦，但努力跟所得成正比」，104獵才招聘資深副總經理晉麗明直言，台灣半導體產業走在最前端，為了繼續維持競爭優勢，企業對人才毫不吝嗇，「可以說是天之驕子」。

●護國神山磁吸人才 台積電來了其他廠商卻如臨大敵

當「晶片」成為全球顯學，台灣又坐穩產業龍頭寶座，近兩年半導體迎來前所未見的火熱榮景。

不過企業大老深知，要繼續維持產業競爭優勢，「人才」絕對是重中之重。台積電總裁魏哲家曾說，「土地可以找得到，水跟電可以產出來，都只是成本問題，但人才無法買到，產業要繼續往前進，人才是重要因素。」

過去2年，半導體產業受惠遠距及數位化商機，產品銷售量價齊揚，營運普遍繳出亮麗成績單；企業看著營收數字樂呵呵的同時，加薪毫不手軟，除了獲利與員工共享，也希望達到激勵士氣、留住人才效果。

據公開資訊觀測站資料顯示，上市半導體廠員工薪資110年平均每人達新台幣170.5萬元，年增20.75%；上櫃半導體廠員工薪資平均每人130.9萬元，年增約14.72%，薪資漲幅令人稱羨。

其中，利基型記憶體廠晶豪科110年員工薪資中位數達433.3萬元，高居上市櫃半導體廠之冠，年增1.2倍；面板驅動IC廠聯詠員工薪資中位數401.8萬元，居第2位，年增47%。

晉麗明補充，台積電對碩士畢業生可以開出年薪新台幣150萬元待遇，如果工作資歷3年以上，年薪突破300萬元者更比比皆是；換言之，半導體產業工程師薪酬起跑點已經遠遠超車其他行業，只要持續耕耘，「在台灣可以說是獨占鰲頭」。

晶圓代工龍頭廠台積電作為業界模範生，也不愧對其「幸福企業」的名號，111年大部分員工加薪5%至10%，幅度高於往年的3%至5%水準，且加碼祭出多元薪酬策略，首度補助員工買股。

台積電除了將高階主管部分的變動薪酬轉為以股票形式發放的長期獎酬，以強化經營績效與股東利益和環境、社會及公司治理成果有更好的連結，也在111年10月啟動全球員工購股計畫。

台積電台灣員工及100%持股子公司員工每月可提撥月薪的20%及15%，員工自提金占買股票總額85%，其餘15%由公司補助，透過提供購股補助，與員工共享公司長期成長的成果。

晉麗明分享他在市場聽到的趣聞，台積電南遷消息一出，「南部傳產HR都戰戰兢兢、如臨大敵，因為台積電磁吸太強了」；先前甚至聽過食品公司向他訴苦，疫情期間民生消費低迷，「公司的廚師都跑去台積電當輪班作業員了」。

●各國競推半導體補助 專家：台灣產業文化難以複製

各國競相發展半導體產業，讓搶人大作戰的戰況更加激烈。日前台積電數百名工程師包機前往美國亞利桑那州，更引發國人對半導體人才外流的憂心。

不過，晉麗明認為不需要過於悲觀，「國外搶人才的狀況沒有斷過，但半導體是團體戰」。

晉麗明以中國5到10年來積極挖角台灣半導體人才為例，強調中國是以新台幣直接換人民幣的5倍高薪搶才，吸引不少人前往中國工作，「但這幾年也看到，那些知名的人都回來了。」

晉麗明分析，台灣半導體產業獨樹一格，設備可以用錢買，但管理模式、企業文化、製程技術缺一不可，不是挖角特定人才過去，就能夠完整複製台灣的成功模式；台灣半導體人才到其他地方發展或許能賺更多錢，職涯發展卻可能遇到瓶頸。

●搶關鍵人才 半導體景氣下行廠商仍積極開缺招募

受通膨及升息等因素影響，半導體產業景氣急轉直下，於去年下半年步入庫存調整期，且庫存調整可能延續至今年上半年，今年半導體產業恐面臨負成長窘境。

面對記憶體產業13年來最嚴重的供需失衡情況，美國記憶體廠美光（Micron）決定裁員10%；國內記憶體製造廠華邦電中科廠減產3至4成，部分中科廠員工將調往高雄廠支援。

產業前景蒙上陰影，仍不乏業者延續積極步調，聯電因晶圓12A廠P6廠區將於今年量產，為此將持續招募新血，動作相對積極；由於去年獲利可望創高，聯電員工分紅也將同步高漲，整體薪酬看增。

根據104人力銀行調查，半導體工作數在110年第3季突破3萬後，持續走揚，直到111年第2季都還在創高、工作數高達3.6萬，預計111年下半年才會放緩。

104人力銀行指出，半導體即使面臨景氣不確定性因素、晶片生產過剩等負面雜音，但關鍵人才難尋，相關產業仍願意開出職缺，避免錯失關鍵人才。