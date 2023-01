加拿大禁大部分外國人買房 1月1日正式生效

加拿大禁止外國人購買住宅的法案於2023年1月1日生效,目的是在住房短缺之際,為加拿大本國人提供更多房屋。

法新社報導,不過法案中也有幾個例外情況,允許難民和永久居民等非加拿大公民買房。

加拿大去年12月下旬曾澄清,這項禁令僅適用於城市住宅,不適用於避暑別墅等休閒娛樂物業。

這項為期2年的臨時措施是總理杜魯道(Justin Trudeau)在2021年競選期間所提出,當時房價飆漲使許多加拿大人無法擁有房屋。

杜魯道領導的「自由黨」(Liberal Party)當時在競選時表示:「加拿大房屋的可取得性吸引投機商、富裕公司和外國投資客。這造成一個真正的問題,即住房未充分利用和閒置、投機猖獗以及價格飛漲。房屋是給人住的,不是為投資客而建的。」

自由黨在2021年大選獲勝後,悄悄推出「禁止非加拿大人購買住宅法案」(Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act)。

溫哥華和多倫多等主要市場也對非居民和閒置房屋徵稅。

儘管最近仍處於鼎盛時期,但由於房貸利率隨著加拿大銀行(Bank of Canada)為抑制通膨而採取的激進貨幣政策上漲,加拿大房地產市場對賣家來說已經降溫。

根據加拿大房地產協會(Canadian Real Estate Association)的數據,平均房價已從2022年初超過80萬加幣(新台幣1812萬元)的高峰,跌至上個月的略高於63萬加幣。

許多專家還表示,對外國買家的禁令,不會產生使房屋更便宜的預期效果。根據國家統計機構的數據,外國買家占加拿大房屋擁有權不到5%。專家認為,推出更多住房建設,才能滿足需求。

加拿大抵押貸款和住房公司(Canada Mortgage and Housing Corporation)去年6月在報告中指出,到2030年,將需要近1900萬套住房。這意味必須建造580萬套新房屋,比目前預計要建造的房屋多出350萬套,才能滿足這一需求。