半導體賽局是人才競爭 侯拓宏：台廠有第一手棋優勢

台積電亞利桑那州廠去年12月風光完成移機典禮，一班班滿載工程師的包機在桃園機場起飛，卻觸發去台化、人才外流憂心。國研院半導體中心主任侯拓宏表示，台廠在地緣政治與產業競爭賽局中，具有「先下第一手棋」的強勁實力，半導體人才具國際流通性，「跟餐廳廚師、醫師不太一樣」。

1990年代，台灣曾經歷台幣升值，產業為降低成本大量外移景況，但以台積電為首的半導體全球化布局，發展路徑與其他產業不同，侯拓宏說，台灣半導體產業居先行者優勢，是因為人才面很完整，預見未來也會有非常高品質工程師在台生根，「這不是任何政府花上幾千億就可以複製。」

成立34年的國研院半導體中心，前身為半導體元件實驗室，從第一座國家級實驗室角色，如今扛起扶植人才重責大任，每年培育2200名工程師，堪稱是台灣半導體人才孕育大本營的法人機構。

曾在「護國神山」台積電服務過的侯拓宏，兼具產業實務與學術基礎，去年10月接下半導體中心主任，他接受中央社專訪時直言，在疫情、供應鏈瓶頸問題浮現之前，「美國當地不見得都知道台積電」，現在大家都知道台灣半導體競爭力很強，開始積極拉攏投資。

然而，當台積電宣布砸400億美元在美國亞利桑那州蓋廠，後來甚至更進一步把製程從4奈米升級至3奈米，幾乎要跟台灣投資進程相近，引發各界關注，憂心台灣獨有的前瞻競爭力恐逐漸外流。

●半導體成地緣政治競逐對象 台廠趁勢把餅做大

面對各界「去台化」質疑聲浪，侯拓宏認為，半導體在未來10年、20年仍會成長，但是台灣天然資源、人才有限，「不可能每個人都跑去半導體產業」，當產業要擴張，到外地發展是必經過程。

事實上，這不是台積電第一次赴美投資，25年前落腳美國華盛頓州合資設立晶圓廠，在當年，錢、水、電、土地等林林總總都要自己來，碰上問題只能獨自解決，如今美國捧著百億美元晶片法案補助，台積電去投資，肯定會給予高規格接待，跟前一次到美國投資的時空背景不同，侯拓宏認為，「這次反而是台廠機會。」

他說，台灣半導體是全球先行者，國際地緣政治、產業競爭就像一盤複雜棋局，台廠在棋盤中，「是先下第一手棋」，因為實力夠強，才具有先發制人地位。

即使美國、日本與歐盟砸錢扶持半導體在地化，侯拓宏表示，「半導體產業不是說，你離開5年可以再回來，產業消失了就可能不見了」，台廠仍保有充沛高素質人力與完整供應鏈，應該適時連結他國資源，把餅做大。

● 半導體獨有優勢 擬打造台灣成國際人才訓練中心

不過，看著一班班包機載著台灣工程師攜家帶眷赴美的景象，看在台灣社會眼裡，很難沒有人才外流的被剝奪感。

侯拓宏一語點破迷思，他說，半導體人才具國際流通性，「跟餐廳廚師、醫師不太一樣」；美光、輝達、高通與亞馬遜等國際大廠在台灣有很多投資，促使外商投資原因之一是台灣人才的競爭力，換句話說，就算台灣人才不去美國，外商也會到台灣就近借重。

另一個必須面對的現實是，以目前情況，當外商開出需求百名IC設計工程師，現階段台灣仍可滿足，但隨著產業持續成長，需求人數也會等比增加，侯拓宏評估，台積電估計未來需求7000、8000人力、聯發科也要3000、4000人，台灣產業人力缺口恐怕短時間內難補齊。

「我們的博士不需要賣雞排，畢業不會找不到工作，問題是很多學生還沒念到博士就離開」，但當年輕學子不用念到博士就可以聘用，代表廠商可以接受，「因為現在問題是真的沒有人」。

正因如此，侯拓宏日前隨著國科會主委吳政忠到德法考察，他說，半導體中心思考如何擴大外籍學生在台訓練，充實實作經驗外，更重要是接合台灣企業文化，即使外籍學生畢業後回到母國，也可以被當地台廠所用，希望打造台灣成為國際半導體訓練中心。

這樣的思維與過去不同，侯拓宏舉例，台廠前進歐美先進國家，更靠近客戶與市場，半導體中心配合吸納當地人才、擴充量能；針對較無半導體人才基礎的中東歐國家，台灣可貢獻一臂之力，「人跟人的連結很強烈」，這就是國際影響力的投射。

當美國、歐盟、日本與韓國等祭出高額補貼半導體政策，看似是相互較勁自家口袋深度，工廠或許可以不惜重本堆疊出來，但誰能讓晶片量產，又是另一個問題，「任何國家想要重新回到半導體賽局，勢必要回歸人才布局」，侯拓宏說，半導體競爭，說穿了，就是人才競爭。