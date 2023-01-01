長榮航勤員工自發性休假 2日起恐繼續休

長榮航勤員工今天發起自發性依法休假，長榮航空企業工會顧問周聖凱透露，就他們所知長榮航勤員工明天還會繼續請假，但因屬自發性，所以無法掌握會有多少人。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致貨機和客運航班受到影響。

知情人士透露，長榮航勤員工光早班就有近百人請假，不過出席率有到7成，午班及晚班的請假情形則尚在統計，明天是否還有員工持續請假，也還在統計中。

長榮航空企業工會顧問周聖凱接受中央社訪問表示，就他們所知，長榮航勤員工明天還會繼續請假，但因為長榮航勤沒有工會，都是自發性請假，所以無法掌握到底有多少人。

長榮航空企業工會也發布新聞稿力挺長榮航勤，工會表示，長榮航勤是長榮航空的子公司，如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重，也導致長榮航空地勤自己人力不足的情況下，也需要加班支援行李搬運等工作。

長榮航空企業工會指出，改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門，希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。

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