發放春聯紅包袋 蔡總統:未來會多走訪各地

總統蔡英文今天在總統府內發送兔年的春聯及紅包袋給民眾，她說，很開心可以和大家面對面互動，未來有機會會多走訪各地，和大家見面。

蔡總統與副總統賴清德上午在總統府敞廳，發送春聯、紅包袋給到總統府參觀的民眾。

蔡總統隨後透過臉書表示，2023年第一天，也是總統府假日大開放日，許多民眾一早參加元旦升旗典禮，也有父母帶著小朋友來參觀，讓總統府非常熱鬧。

賴副總統透過臉書表示，拚經濟、顧民生，是2023年執政團隊的新期許。

副總統說，回顧過去將近3年的疫情以及同時間的全球經濟波動，在台灣，有許多人的生活受到影響，經濟也遭遇困難。有許多產業及勞工受到嚴重打擊，也有很多家庭，承受生離死別的苦痛，這也提醒政府要加緊腳步，針對每個不足之處，更加努力。

他說，政府新年的第一個期許是「拚經濟、顧民生」。執政團隊提出的7項方案，針對各行各業民眾，提供居住、交通、物價等基本民生問題更到位的支持。同時協助國內企業跟上國際產業轉型腳步，在後疫情時代重啟國門之際，加速恢復觀光業的生機。

賴副總統表示，放眼國際未來局勢，考驗與挑戰接踵而來。但是，台灣之所以美麗動人，是因為縱使前有波瀾、遭逢艱難挫折，都能勇敢強韌、團結一致。去年走過充滿挑戰的一年，大家辛苦了，今年執政團隊會更加努力，讓台灣更進步，也更繁榮。