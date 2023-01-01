六大核心戰略產業階段檢討 將開諮詢會議

總統蔡英文今天表示，攸關國家長遠發展的六大核心戰略產業，總統府和行政院將共同進行國家戰略產業發展的階段檢討，並召開諮詢會議；半導體產業已提出政策建言書，相關部會正在研處各項政策議題。

蔡總統今天發表新年談話，感謝民眾共同經歷了許多艱難的挑戰，她說，接下來的2023年，一樣是不輕鬆的。

蔡總統說，面對全球持續的通膨壓力、經濟衰退風險，昨天召開國安高層會議提出，包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標。希望透過政府適度的擴大財政支出，保障民眾的生活品質，並同時維繫短期經濟成長動能，以及兼顧產業長期競爭力的轉型和升級。

她說，除了因應2023年經濟情勢所採取的7項方案，攸關國家長遠發展的六大核心戰略產業，總統府和行政院也將共同進行國家戰略產業發展的階段檢討，並召開諮詢會議，邀請民間企業及公協會，共同參與。

蔡總統指出，包括半導體及資通訊產業、綠能產業、基礎建設相關產業、以及國防產業等，政府歡迎產業提供建議，共同思索，提出策略，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色，並且維持產業發展動能，以及各項能源需求的安全和穩定。

她表示，半導體產業已提出對總統的政策建言書，各相關部會正在研處各項政策議題，將在近期內召開諮詢會議。