總統府元旦升旗典禮 蔡總統、蔣萬安同台

民國112年元旦升旗典禮今天在總統府前舉行，由國際獅子會台灣總會、台大機器人程式設計團隊、景美女中拔河隊、醫師代表領唱國歌；總統蔡英文手持國旗出席，稍後將發表元旦談話。

總統府元旦升旗典禮今年由「國際獅子會台灣總會 MD300」主辦，以「眾志成城 台灣向前 TOGETHER WE CAN」為主題；清晨4時30分起民眾陸續進入凱達格蘭大道觀禮，雖然飄著細雨，民眾仍踴躍到場並揮舞國旗。

5時10分起，由中山女子高級中學旗隊揭開序幕，接著建中樂旗隊、張文光打擊樂團，以及樂團「Voco Novo 爵諾歌手」依序演出；6時由國防部示範樂隊暨三軍儀隊操演，吸引民眾目光。

上午6時26分，蔡總統在副總統賴清德、總統府秘書長李大維陪同下，手持國旗到升旗典禮現場；監察院副院長李鴻鈞、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、衛福部長薛瑞元、僑委會委員長童振源、台北市長蔣萬安等人也出席典禮，蔡總統並與蔣萬安等人點頭致意。

典禮重頭戲是由世運5連霸的景美女中拔河隊田嘉蓉、在太魯閣出軌事故，熱血救人的花蓮慈濟醫師吳坤佶、今年剛獲得「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」的台大團隊隊長陳冠穎，以及國際獅子會台灣總會 MD300成員領唱國歌。

升旗典禮結束後，蔡總統、賴副總統回到總統府前，特別向凱道上的群眾揮手；總統預計8時30分將發表「2023新年談話」。