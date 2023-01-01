瑞典輪值主席國 歐盟憂極右派成決策變數

2023上半年歐盟由瑞典輪值主席國，負責設定與推進27個會員國共同的政策議程。但2022年9月瑞典大選，反移民、反歐盟擴權的極右派政黨成為最大黨，這將為歐盟決策帶來新變數。

上半年在歐盟術語裡稱「第一學期」，由輪值主席國的部會首長擔任各領域部長級會議的主持人，除了排定議程，也要協調各國意見、促成共識，好在學期末交出一份有所進展的成績單。

今天起到6月底的輪值主席國瑞典，已在去年12月6日提出說帖，把工作重點放在4大主題：安全、競爭力、綠能轉型、民主價值與法治。

目前情勢膠著的俄烏戰爭仍將主導與牽動歐洲國防安全、能源布局、農業等領域，以及經常讓會員國內鬨的難民及移民議題。雖然烏克蘭難民被多數歐盟國家接納，但加上中東、非洲移民，許多歐盟國家已出現收容資源不足等問題，整體移民政策需要調整，而這正是瑞典政治新局下，可能為歐盟帶來的第一個爆點。

極右派「瑞典民主黨」（Sweden Democrats）去年9月國會大選拿下20.5%選票成為最大黨，但執政聯盟由其他3個政黨組成，並與瑞典民主黨簽署協議，讓最大黨對內政有重要影響力。

雖然這項協議排除外交和歐洲事務，但根據比利時通訊社（Belga）引述瑞典媒體報導，另有一份秘密附件，約定瑞典政府處理歐洲事務需向瑞典民主黨諮詢。換句話說，這個極右派政黨仍可能成為主導歐盟上半年議程的「背後靈」。

歐洲議會偏左的社會民主黨團（Socialists and Democrats）領袖培瑞斯（Iratxe García Pérez）就在推特（Twitter）上直言：「我擔心極右的瑞典民主黨將不只對瑞典政府，也會對1月起瑞典的歐盟主席任期帶來負面影響。」

反移民和「疑歐」，是瑞典民主黨令歐盟主流派擔心的兩件事。瑞典民主黨主席奧克松（Jimmie Akesson）競選期間曾說要把移民「關起來、趕出去」；2016年英國公投「脫歐」後，該黨也曾提議要辦類似公投。

政治新聞網站Politico報導，奧克松去年12月在瑞典國會辯論時表示：「我們必須從這個幾乎狂熱的想法脫身，也就是（歐盟）應該干涉愈來愈多的會員國政治事務。」

但瑞典總理、中間偏右「溫和黨」（Moderate Party）黨魁克里斯特森（Ulf Kristersson）的立場不同，他說：「在我的政府裡，我們看到所有歐盟可以更強大的可能性。」

奧克松反譏這是「天真」和「自我傷害的行為」。

瑞典新政府與最大黨的磨合，還可能影響歐盟另一件大事。瑞典民主黨對匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）政府態度友善，但歐洲議會和歐盟執行委員會嚴厲批評奧班政府違反民主法治，並已凍結部分歐盟對匈牙利的撥款。波蘭政府因介入司法爭議，是歐盟下一個可能以法治之名制裁的對象。

政策及新聞網站「歐洲動態」（EurActiv）採訪瑞典政治學者胡比內特（Tobias Hübinette）表示，瑞典將加入義大利、波蘭和匈牙利的陣營，成為歐盟國家裡反移民、反難民的一群。

但樂觀派認為克里斯特森政府仍會努力協調瑞典內外對歐盟政策的爭議，避免到6月底成績太難看。

克里斯特森過去在瑞典政壇對中國立場屬於「鷹派」，他在Politico不久前的專訪中說，未來半年歐盟對中國的政策不會有什麼重大改變，但也提到中國在商業競爭環境和人權等面向「違背一切歐洲代表的價值」。

瑞典的主席國任期說帖中提到，將努力促成「一個明確、團結且有效的歐盟對中國政策」。不過瑞典很難在未來半年達成這個目標，就像克里斯特森去年10月首次參加歐盟高峰會時的觀察：「大家對中國有許多不同看法……不是只有一個中國，關於中國有許多不同的面向。」