前教宗本篤十六世葬禮 5日舉行

前羅馬天主教教宗本篤十六世（Benedict XVI）昨天在梵蒂岡的教會之母修道院（Mater Ecclesiae Monastery）辭世，享耆壽95歲。本篤十六世的靈柩預計2日起停靈於聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰，5日舉辦葬禮。

教廷表示，本篤十六世的靈柩將在梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）停靈3天，2日到4日每天凌晨2時到下午4時供信眾瞻仰。預計每天將有3萬至3萬5000人參加。

本篤十六世的葬禮將於5日上午9時30分在聖伯多祿廣場舉行，由教宗方濟各（Pope Francis）主持。

羅馬正為告別榮休教宗本篤十六世做準備，公共秩序與安全委員會已召開會議，由拉齊奧（Lazio）省長弗拉塔西（Bruno Frattasi）擔任主席，負責制定保護民眾安全的相關措施。

弗拉塔西預計當天羅馬將湧入6萬人參加葬禮。為維護公共秩序，保護民眾安全，維安措施已做相關規劃。在聖伯多祿廣場上，規劃於大教堂的左側和右側有兩條入口通道，以及一條中央出口通道。在葬禮當天，聖伯多祿大教堂上方領空將封鎖。

弗拉塔西表示，預計至少出動警察部隊1000人進行維安工作，以及來自拉齊奧省民防保護局（Protezione Civile Lazio）的500名民防志工負責提供有關排隊和等待時間等訊息。現場備有相關醫療設施和救護車，如有緊急狀況可撥打救護車專線118。