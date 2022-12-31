克羅埃西亞 2023加入歐元區、納入申根區

克羅埃西亞將於2023年1月1日加入歐元單一貨幣區，並成為可在申根區自由旅行的一員。這些是克羅埃西亞自2013年加入歐洲聯盟（EU）以來兩項具有里程碑意義的措施。

法新社報導，克羅埃西亞將於當地時間2023年1月1日0時（台灣時間2023年1月1日上午7時）告別舊貨幣「庫納」（kuna），成為歐元區（Eurozone）第20個成員國。

克羅埃西亞也將成為第27個申根區（Schengen Area）國家。申根區超過4億人可在成員國之間自由旅行，不須出示護照。

但基於技術問題，機場的邊境檢查措施要到3月26日才會終止。

專家說，俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭之後，糧食和燃料價格飆升，全球各地通貨膨脹率高漲，採用歐元將有助於保護克羅埃西亞的經濟。

但克羅埃西亞人民心情複雜，他們雖然樂見邊境管制措施取消，但也有人擔心改採歐元的後果，右翼反對派團體認為這只會讓德、法等大國受益。

63歲的戈爾馬奇（Drazen Golemac）在首都薩格勒布（Zagreb）受訪時說：「我們會迫切需要庫納，物價會上漲。」但他的妻子珊卓（Sandra）持相反意見，認為「歐元更值錢」。

售貨員巴尼奇（Neven Banic）說：「1月1日什麼都不會改變，畢竟20年來所有東西都以歐元計價。」

克羅埃西亞官員則替加入歐元區和申根區的決定辯護，總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）28日說，這兩項決定是「深化歐盟整合的兩個戰略目標」。

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