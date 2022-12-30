美日等國加強核酸查驗 多數人覺習慣不在乎

中國染疫人數暴增，美日韓義及台灣紛紛對中國入境旅客附加採檢措施，雖有部分媒體、學者及民眾指控這又是「反華」舉措；但多數人並不在乎，認為只是加做核酸而已，早已習慣。

事實上，儘管中國宣布2023年1月8日起不再針對入境旅客集中隔離，但仍然要求48小時內的核酸檢測陰性證明，並未取消。

綜合紐約時報等媒體報導，美國宣布將對中國入境旅客加做COVID-19病毒檢測的措施，對許多中國人來說是個「不相干的問題」。因為經濟不景氣，讓許多中國人的注意力集中在保住工作和支付房貸上，而中國政府則須忙於因應嚴重蔓延的疫情。

報導指出，對許多一直考慮出國旅行的中國人來說，多做一次核酸檢測並不是多大的不便，並不把美國的要求當回事。畢竟，中國當局曾經強迫公民接受常態核酸檢測，他們早已習慣，美國的要求只是個「小小的不便」。

現年33歲、在廣州一家初創的科技公司擔任軟體工程師的李寬（音譯）對此表示，「只是出發前做個核酸」，「我們過去三年像這樣的檢測，做很多了」。

在深圳一家科技公司工作、現年29歲的王曉菲（音譯）也表示，中國在疫情期間對國際旅客的檢測要求，和美國對中國的旅客的要求相比「複雜多了」。美國的檢測政策「是怎樣就怎樣，配合就行」，如果有機會，她會去美國旅行。

中國防疫專家曾光對美國等國加強查驗的作法表示，各國根據自身形勢的變化調整防疫對策，「從科學考慮可以理解」。只要沒有政治目的，隨著中國疫情下降，相信各國也會很快調整。

但正在紐約留學的22歲學生22歲的愛麗斯．蘇（音譯）卻不這麼想。她認為，美國的新規定是「政治性」的，並非科學，「最終都是大國間的對抗」。而她在青島的父母原定2023年1月春節長假過後到美國探望她，在美國宣布新規定後，變得不那麼肯定。

環球時報日前發表復旦大學教授沈逸的文章聲稱，疫情「告訴中國必須認清一個基本事實，那就是中國的言行舉止、各項政策，會面臨美西方輿論和反華政客電子顯微鏡級別的審視。如果稍有瑕疵，就會被無限放大」。

但除環球時報等外圍官媒外，多數中共官媒對美國這項加強查驗的措施淡化處理，幾乎隻字不提，反而報導其他國家對中國旅客表達歡迎態度的消息。以往，它們常會迅速批評任何對中國旅客採取限制措施法的國家。

中國人民大學教授時殷弘對此表示，官媒對過多地報導美國的新措施限制會「小心翼翼」，原因是擔心這樣做反而會引起人們對中國國內疫情的關注，激起公眾憤怒。「這件事談論多的話，言多必失」。

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