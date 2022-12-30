美股收高 法人：台股量縮封關具正向

台股今天2022年封關，美股主要指數29日在成長股領漲下收高。法人表示，台股成交量不振，5日、10日均線及月線走空，恐難擺脫在季線至半年線間整理格局。不過，美股勁彈挹注台股有個好的封關行情具正向。

美股道瓊工業指數29日勁揚345.09點或1.05%，以33220.80點作收；標準普爾500指數揚升66.06點或1.75%，收3849.28點；科技股那斯達克指數大漲264.80點或2.59%，收10478.09點；費城半導體指數上漲81.45點或3.32%，收2534.95點。

台股29日承壓，半導體三雄早盤走低，加權指數一度失守萬四，盤中低接買盤加持，指數跌幅收斂，重新站回萬四關卡，終場加權指數下跌88.08點，收在14085.02點，加計盤後成交值約新台幣1423.65億元。

產業訊息部分，網通廠正文科技表示，網通市場「天下大亂、局勢還好」，雖然客戶明年砍價，但仍優於預期，看好明年營收、獲利都會穩定成長。

新台幣11月強升逾4%，壽險業出現史上最大單月匯損，拖累獲利表現，整體壽險業11月稅前大虧新台幣753億元，連2月虧損，累計前11月稅前淨利縮水至2161億元，年減44.1%。

富邦投顧指出，台股失守半年線後，急殺探季線與萬四支撐後縮腳，多方逢低承接意願高；但往上臨半年線及頭肩頂頸線反壓不輕，恐難擺脫季線13934點至半年線14313點間整理格局。