涉嫌內線 基亞董事長張世忠30萬元交保

士檢偵辦高端、基亞公司股票涉嫌內線交易等案，漏夜偵訊後今天諭知基亞董事長張世忠30萬元交保，基亞董事張姿玲、黃子亮各50萬元交保，基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。

張世忠今天清晨離開地檢署僅對媒體表示，靜待司法調查。

檢調昨天共約談張世忠等18人，其中17人移送士林地檢署複訊。

檢察官複訊後將11人請回，另諭知6人交保，分別是張世忠、張的胞妹張姿玲、張姿玲丈夫黃子亮、歐朝銓，另有施姓、王姓被告各以新台幣10萬元、5萬元交保。

調查局昨天指出，本次偵辦範圍包括股票上櫃交易的基亞生物科技股份有限公司張姓負責人涉嫌財報不實、非常規交易及內線交易案，及子公司股票上櫃交易的高端疫苗生物制劑股份有限公司股票涉及內線交易案。

據了解，張世忠涉及的基亞股票內線交易案與民國109年間的一起重大訊息有關；但檢調尚未說明，昨天到案的犯罪嫌疑人涉犯基亞案或高端案。

全案起於，高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳；檢調組成專案小組偵辦，期間又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有證券交易法財報不實、內線交易等犯行，經深入比對分析兩案，研擬合併偵查作為。

士林地檢署昨天指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司、張世忠等人住所共13處，約談張男等18人到案。

調查局昨天透過新聞稿表示，高端公司自民國109年2月至110年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易。

調查局專案小組長期過濾交易資料，並透過資金清查，發現有內部人士涉嫌洩漏消息給親友購買高端公司股票，偵辦時機已臻成熟，在士檢檢察官指揮下進行搜索、約談。