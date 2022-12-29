陸元旦稅率新制 抗新冠用藥原料零關稅

中國官方今天宣布，明年元旦起將對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，為了減輕患者經濟負擔，對於部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅。

中國國務院關稅稅則委員會辦公室今天發布「2023年1月1日起我國調整部分商品進出口關稅」一文，內容作出上述表示。

中國明年元旦起將對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，擴及4大面向。官方表示，為了保障人民健康、減輕患者經濟負擔，對於部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅，降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫療用品進口關稅。

第2大項為，順應消費升級趨勢，以高品質供給、滿足居民消費需求，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、吹風機等小家電的進口關稅。

第3大項為，加強資源供應能力和提升產業鏈、供應鏈韌性，對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅；降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅。

第4大項為，促進先進製造業創新發展、加快產業轉型升級，降低鈮酸鋰、電子墨水屏（指電子閱讀器）、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

2023年1月1日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高部分商品進出口關稅。對栗子、甘草及其製品、大型輪胎、甘蔗收穫機等取消進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，提高鋁和鋁合金出口關稅。

2023年7月1日起，中國將對62項資訊技術產品的最惠國稅率實施第八步降稅，調整後中國關稅總水準將從7.4%降至7.3%。

根據中國與有關國家或地區簽署的自由貿易協定和優惠貿易安排，2023年將對19個協定項下、原產於29個國家或者地區的部分商品實施協定稅率。根據區域全面經濟夥伴協定（RCEP）有關規定以及協定對印尼生效情況，2023年1月2日起，將對原產於印尼的部分商品實施RCEP協定稅率。

2023年繼續對與中國建交並完成換文手續的未開發國家實施特惠稅率，支持和幫助未開發國家加快發展。

為適應產業發展和科技進步需要，2023年將適當調整子目，增列白茶、蔬菜種子、手術機器人、雷射雷達等稅目；調整後，稅則稅目總數為8948個。

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