飯店業喊缺工 勞動部：應提高薪資徵才

勞動力發展署今天重申，針對飯店業喊缺工，已自10月起啟動專案處理，也呼籲飯店業者應積極提高房務員薪資、具體說明招募人力需求條件、改善工作環境等，增加國人投入就業意願。

關於近日媒體報導飯店業者反映房務員人力不足問題，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，勞動部已與交通部觀光局合作自10月13日起啟動3個月專案協助計畫，北部職缺薪資達新台幣3萬元以上、中南東部達2.8萬元以上，就納入專案服務範圍。

發展署指出，交通部於10月間已將本次專案服務訊息以公文通知包括君悅酒店在內的各業者，但君悅酒店並未向觀光局提報參加專案服務，僅於11、12月間報名參加發展署及台北市就服處辦理的3場次徵才活動，提供78個職缺（含12個房務員職缺），總計有14名求職民眾應徵房務員，君悅擬錄用2人，後續亦未登記求才。

發展署說，將指派專人親訪確認缺工狀態及說明服務資源，並協助君悅預約參加其他徵才活動。

發展署統計，截至目前，觀光局所提報的缺工名單中，計有58家旅宿業者提出380個房務員職缺，而符合專案薪資標準計有19家、142個職缺，占整體房務員職缺數的37.4%，顯見房務員薪資待遇仍有很大的改善空間。

在服務過程中，業者取消求才登記68個職缺，發展署已推介238人（推介比率322%），協助業者僱用30人。

發展署說明，依據行政院主計總處111年人力運用調查結果，待遇不符合求職者期待，仍是就業市場供需無法媒合的主要原因；業者也應具體說明招募人力需求條件，改善工作環境或輔以設備提升人力使用效率。

此外，調查應徵房務員的求職者未獲媒合成功原因，多數是處於等候雇主通知狀態（占42.95%），且等候雇主通知求職者中，有高達9成未收到業者面試通知；發展署已協調業者加快面試及錄用程序。

發展署表示，服務業為國人就業重鎮，住宿餐飲業從業人員84.3萬人中，女性占53.67%，高於整體產業平均女性就業占比44.81%；呼籲現階段仍應優先進用國人，並致力改善觀光服務業勞動條件，增加國人投入就業誘因。

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