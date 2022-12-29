貪污圖利論罪 李進誠股市禿鷹案判4年半

金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案纏訟逾17年，高等法院更四審今天認定構成貪污圖利罪及洩密罪，使他人獲不法利益達2000餘萬元，適用速審法減刑，判處4年6月，可上訴。

台灣高等法院更四審指出，李進誠曾任高檢署檢察官，深知金融檢查秘密及偵查秘密的重要性，竟未謹慎自持，僅因友人交情，連續洩漏應保守的金融秘密、偵查秘密，達成勁永公司股價下跌，使所洩漏的對象因而獲 取不法利益達新台幣2000餘萬元，造成社會大眾對金檢局產生嚴重的不信任感。

更四審指出，從李進誠與同案被告碰面、聚會，及放空（融券賣出）、回補（融券買進）勁永公司股票舉動的時序，參照證人證述及扣案卷內資料綜合研判，足以認定李進誠行為與同案被告放空勁永公司股票最終得以獲利間，有相當因果關係。李進誠行為構成洩密罪、貪污治罪條例的圖利罪，從重依貪污圖利罪論罪。

合議庭考量，本案訴訟程序歷時17年餘，造成李進誠心理折磨與經濟壓力，以及本案適用刑事妥速審判法規定減刑，判李進誠4年6月徒刑，褫奪公權3年。可上訴。

全案起於，李進誠被控洩漏檢調規劃搜索勁永公司的內線消息給金主林明達，放空勁永獲利，另被控洩漏調查局有關勁永公司資金查核供記者報導，使勁永股票下跌。台北地檢署於民國94年10月間起訴李進誠等人。

台北地方法院一審依犯洩密、貪污治罪條例圖利等罪判處李進誠有期徒刑10年，褫奪公權5年。高院二審至更三審分別就是否構成貪污罪認定不同，刑度差異大。

高院更三審認定李進誠不構成貪污罪，僅構成洩密罪判刑6月，得易科罰金，遭最高法院撤銷發回更審，案件由高院更四審審理。