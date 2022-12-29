台積電3奈米量產 沈榮津:破除去台化謠言

台積電今天在南科台南園區舉行3奈米量產暨擴廠典禮，行政院副院長沈榮津致詞時表示，台積電把先進製程留在台灣，破除半導體去台化謠言，政府將全力鞏固半導體產業競爭力。

台積電上午在南科晶圓18廠新建工程基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮，由董事長劉德音主持，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠及台南市長黃偉哲等人到場。

劉德音表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米的生產重鎮，總投資金額將達新台幣1.86兆，估計將創造超過1.13萬個直接高科技工作機會，而台積電招募員工會帶來6.7倍額外的工作機會，相當於帶來約7萬個工作機會。

沈榮津指出，台灣半導體產業過去30、40年來，在政府與產業界努力下，已建立完整上中下游供應鏈，在全球產業地位數一數二，3奈米量產象徵進入新里程碑，而台積電持續投資，把先進製程留在台灣，也破除半導體去台化謠言。

沈榮津表示，台積電將晶片技術實現在許多前端產品應用造福人群，也獲歐、美、日等地國家邀請前往投資，提升台灣國際地位及能見度，是政府花再多錢都做不到，而持續擴廠也吸引國外設備及材料大廠帶著資金技術到台灣投資，使台灣半導體產業鏈更完整、競爭力更堅強。

沈榮津指出，劉德音曾在總統蔡英文關心半導體產業發展時當面告訴蔡總統，台積電的成功是整個產業界努力，希望政府強調是由半導體產業形成「護國群山」，而不是只講台積電為「護國神山」，如此謙遜的企業文化令人敬佩。

沈榮津表示，政府將在土地、水電、人才及租稅方面全力協助，盡全力鞏固半導體產業韌性及國際競爭優勢。

台南市長黃偉哲說，台積電3奈米廠主要聚落設在台南，今天正式量產及擴廠，代表台積電實現過去承諾且效率極佳，很感謝副總統賴清德在台南市長任內，極力促成台積電3奈米及5奈米廠設在台南，市府將持續在綠能用水、人力供應及行政作業等方面全力配合。