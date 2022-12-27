房地合一2.0發威 短期持有交易量減逾1成

財政部今天表示，房地合一稅截至今年11月底，已有新台幣1012億元挹注長照基金；同時，房地合一稅2.0實施後，持有期間5年內一般房地交易的月平均件數6713件，較實施前一年，減少約11.16%，顯示短期持有交易量已降低。

財政部代理部長阮清華明天將赴立法院財委會，針對「政府實施房地合一稅政策成效及稅收分配運用效益」，進行專題報告，書面報告於今天出爐。

報告指出，房地合一課徵所得稅制度，於民國105年1月1日起實施，後續配合行政院健全房地產市場方案，自110年7月1日起施行房地合一稅2.0，以強化抑制短期投機炒作效果。

為改善貧富差距、落實居住正義，所得稅法明定，房地合一稅稅課收入，扣除由中央統籌分配給地方的餘額，循預算程序，用於住宅政策及長照支出。

財政部表示，房地合一稅自105年開徵，截至111年11月止，合計稅收1124.61億元，扣除10%中央統籌分配款後的餘額1012.15億元，已循預算程序挹注長照基金。

針對房地合一申報概況及目前實施成效，財政部指出，申報案件隨實施時間拉長逐年增加，個人房地合一稅申報案件105年2萬493件，110年增加為10萬3101件，111年截至9月底達8萬5343件；營利事業105年度1909件，110年度增加為4萬6112件。

同時，財政部表示，房地合一稅2.0個人申報交易件數，自110年7月至111年9月共13萬9020件。其中，持有期間5年內（短期持有）一般房地交易的月平均件數6713件，較實施前一年同類案件的月平均件數7556件，減少約11.16%，顯示房地合一稅2.0實施後，短期持有交易量已經減少。

財政部指出，房地合一稅2.0施行以來，不動產短期投機炒作情形已有改善，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、營建成本上漲及升息影響，整體實施成效尚待觀察。

延伸閱讀

曇花一現?11月房地合一稅收微增反彈

房地合一2.0失效？稅收曝「炒房歪風」 張金鶚揭「這3點」能阻殺投資客