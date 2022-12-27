俄提戰事解決方法 烏盼召開和平峰會

俄外長已提戰事解決方法 促基輔為自身利益履行

塔斯社引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫說法報導，基輔當局清楚明瞭莫斯科對解決烏克蘭衝突的提案，結果不是烏克蘭為了自己好履行提議，要不就是交由俄軍決定這個議題。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今晚引述拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法報導：「敵方清楚明瞭我們提議將這個政權控制的領土去軍事化與去納粹化的構想，也就是消除這些領土對俄羅斯安全發出的威脅，包括我們新奪下的土地。」

「重點很簡單：為了你們自己好履行提議。否則，這個議題將交由俄軍決定。」

俄羅斯一直稱對烏克蘭的入侵行動是「特別軍事行動」，目的是為了將烏克蘭「去軍事化」與「去納粹化」。基輔當局與西方盟國稱這是為了奪取土地的帝國主義式侵略。

今年9月，莫斯科舉行完所謂的公投後，聲稱兼併烏克蘭4個省分，包括頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）。基輔當局與其盟國稱這是非法的假公投。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天說，莫斯科對談判抱持開放態度，並批評基輔當局與其西方盟國沒有支持會談。華府先前稱在俄羅斯持續攻擊下，這個立場只是裝模作樣。

拉夫羅夫跟塔斯社說，談到這場衝突會持續多久時，「現在輪到基輔政權採取行動，而在背後發號施令的是華府」。

俄烏戰爭進入第11個月，已造成數以千計民眾死亡、數以百萬計人流離失所並把城市變成瓦礫堆，迄今仍看不到結束的跡象。

基輔當局已排除為了和平向俄羅斯讓出任何土地的可能性，並公開要求俄羅斯放棄所有領土。莫斯科堅稱正在追求「去軍事化」與「去納粹化」，但實際上尚未全面定義其目的。

烏盼2月底前召開和平峰會 不期望俄參加

烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，烏國希望召開一次高峰會來結束衝突，但他不期望俄羅斯會參加，這項聲明讓人難以看見這場毀滅性戰爭很快就會結束的徵兆。

庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴美聯社，他的政府希望在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）擔任調解人的情況下，於兩個月內舉行一場「和平」峰會。

庫列巴說，在烏克蘭與俄羅斯直接對話前，俄羅斯必須接受戰爭罪審判。但他也說，其他國家應可自由與俄羅斯人往來，如同土耳其與俄國先前達成穀物協議那般。

美聯社的訪問讓我們得以一窺俄烏戰爭有朝一日可能如何結束的願景，儘管任何和平談判都將在數月之後才會舉行，且在很大程度上取決於複雜的國際談判。

庫列巴還說，他對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週訪問美國的結果「非常滿意」，並透露美國政府已制定一項特別計畫，讓愛國者（Patriot）飛彈系統不到6個月內在烏國投入使用。相關培訓通常需要長達一年的時間。

庫列巴在外交部受訪時表示，烏克蘭將竭盡所能在2023年贏得戰爭。

他說：「每場戰爭都以外交方式結束。每場戰爭的結束，都是在戰場和談判桌上採取行動的結果。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對庫列巴上述提議置評時告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），俄國「從不遵循他人設定的條件，只聽自己的聲音」。

克宮一名發言人上週表示，若不考慮「當今不容忽視的現實」，烏克蘭任何和平計畫都不可能成功，他指的是莫斯科要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞半島以及其他領土的主權。俄羅斯2014年兼併克里米亞半島。

庫列巴表示，烏克蘭政府希望在2月底前舉行「和平」峰會。

他說：「聯合國可能是舉行這場峰會的最佳地點，因為這不是為了替某個國家帶來好處。這是為了讓所有人都能參與。」

延伸閱讀

AMOLED成主流 2檔IC有戲

陸防疫大降級被熱議 出國遊網搜暴增10倍

普丁稱期盼俄烏衝突告終 慘遭白宮打臉

法人嗅到未來大商機 13檔減碳概念股有戲

封關倒數法人縮手 16檔庫藏題材股氣盛