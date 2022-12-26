紐西蘭與馬來西亞 台駐外交人事異動

外交人事異動 歐江安駐紐西蘭、葉非比駐馬來西亞

總統蔡英文今天主持新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮，外交部政務次長蔡明彥、駐馬來西亞大使葉非比、駐紐西蘭大使歐江安等人完成宣誓。

宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由外交部政務次長蔡明彥帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、總統府秘書長李大維及考試院副院長周弘憲等人在場觀禮。

宣誓人員還包括，國家科學及技術委員會副主任委員陳儀莊、駐瓜地馬拉共和國大使曹立傑、駐馬來西亞大使葉非比、駐阿根廷大使謝妙宏、駐義大利大使蔡允中、駐巴布亞紐幾內亞大使王北平、駐紐西蘭大使歐江安、公務人員保障暨培訓委員會專任委員吳登銓。

曹立傑是西語專長資深外交官，曾任外交部常務次長、駐聖克里斯多福及尼維斯大使、駐巴拿馬大使、駐秘魯代表及駐阿根廷代表等。

謝妙宏原任外交部拉丁美洲及加勒比海司司長，先前曾擔任駐薩爾瓦多大使。經濟部出身的蔡允中具財經專長，原任外交部國際合作及經濟事務司司長，曾任駐印尼代表處副代表、行政院經貿談判辦公室談判代表等。

葉非比、歐江安先後享有外交部「美女發言人」美譽，葉非比原任領務局長，擔任過外交部國經司長、駐印尼代表處公使等職位。

1974年出生的歐江安，精通西語、英語，是外交部史上最年輕發言人，她去年甫與台大機械系教授潘國隆結婚。