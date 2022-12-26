朱宗慶打擊樂團倉庫失火 部分道具受損

朱宗慶打擊樂團位於新北八里的倉庫失火，百餘坪廠房付之一炬，朱宗慶打擊樂團執行長陳絲綸今天表示，比較急迫的是即將上演的「木蘭」部分道具布景受損需要緊急重新製作。

陳絲綸今天早上接受中央社記者專訪時表示，昨晚團隊夥伴透過新聞報導得知新北八里下罟子發生火災，火勢共延燒連棟鐵皮工廠，其中包括打擊樂團隊承租的倉庫亦受波及。第一時間已與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，首先確認火警沒有造成人員傷亡，人身平安實為不幸中的大幸。

陳絲綸表示，團隊部門主管召開緊急線上會議，經過初步盤點，較具急迫性的影響是2023年2月起即將演出的擊樂劇場「木蘭」所需的部分布景和道具，所幸服裝與樂器等因近期排練皆放置於樂團，已經燒掉的則急需重新製作。

陳絲綸表示，目前八里倉庫團隊存放的物品包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱。除此之外，還有團隊歷年的檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存與典藏用的書籍、光碟和紀念品等存放於外倉，其中的重要檔案，大部分在基金會辦公室另有留存一份，屬於不具迫切影響的損失。

陳絲綸表示，朱團廠房有保險，但詳情今天上班時間將重新確認，稍晚團隊將派員前往現場，進行進一步的盤點和釐清。面對火災帶來的災損以及後續的衝擊，打擊樂團隊會以冷靜、正向的態度來處理，確保演出和教學工作能夠持續運作。