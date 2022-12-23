暫不跟進漲價潮 摩斯：成本壓力確實很大

近來速食品牌掀漲價潮，經營「摩斯漢堡」的安心董事長林建元表示，成本壓力確實很大，但短期內暫無調漲計畫，摩斯年底在台總店數約303家，明年會恢復雙位數展店步調。

摩斯漢堡1990年登台迄今32年，代理品牌的安心今天舉行線上法人說明會。

近期許多速食品牌如麥當勞、肯德基等紛紛調漲售價，林建元對此表示，「非常理解他們的心情，因為相同的壓力我們也有」。他進一步說，人力、食材成本都上漲，成本壓力大，但摩斯漢堡的經營理念是「只要還在忍受範圍內，就不要漲價」。

他強調，摩斯漢堡「至少短期內，暫時沒有調整價格的計畫」，但未來是不是會調整，目前還言之過早，僅坦言漲價壓力確實存在。

摩斯也透過不同策略調整成本，林建元說，第一，食材採購盡量透過長約，穩定來源與價格；第二，摩斯在屏東有自建食品工廠，可望垂直整合，降低員工工作負擔，帶動人力成本降低，倉儲營運也會打造好的物流供應系統。

針對摩斯漢堡展店計畫，安心財務長施啟寅表示，摩斯今年底前在台總店數約303家，和去年持平，主要是著手調整店點體質，例如淘汰財務體質較差的店，或是針對租約不合理或商圈沒落店點進行移店，明年將恢復每年雙位數店數成長步調，並持續汰弱留強。

他進一步說，摩斯在大台北地區已經有110家店，未來展店會加強中南部空白處，既有店當然會持續追求成長步調，也看好解封商機下，機場店可以帶來的營收貢獻。

林建元補充，過去2到3年受到疫情影響，摩斯營運辛苦，如果明年疫情得到控制，摩斯展店有望進一步成長，並增加中南部店點。摩斯也持續導入數位化，包括持續加強工作型機器人，2023年會透過引進機器人帶動廚房工作效率提高，因應缺工問題，食材採購數位化也會持續推動。

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