馬化騰語出驚人 騰訊內部貪腐嚴峻

騰訊集團執行長馬化騰近日在內部會議語出驚人表示，「騰訊內部的貪腐情況比較嚴峻」，真的是「怵目驚心」，很多業務做不起來不是因為管理，而是被掏空。他揚言持續降本增效，「業務該砍就砍」。

據界面新聞報導，騰訊15日在線上舉行內部員工大會，會議主題為「降本增效」，約有100多名員工現場參與。相較於過去「溫馨」與「鼓勵」的氛圍，今年的氣氛偏向嚴肅，馬化騰發表談話時也「毫不客氣」。

報導指出，今年馬化騰把很多管理幹部知道但不願意擺到檯面上討論的問題，都一一點了出來。

整場會議最令人關注的一段談話，是馬化騰直接點出「騰訊內部的貪腐情況比較嚴峻」，真的是怵目驚心。

馬化騰說，騰訊年年說反貪腐，但為什麼今年還是這麼嚴重，因為今年騰訊強調降本增效，所以查的比較多，很多問題以前都存在，只是沒查那麼嚴。「我看完調查結果之後才知道，為什麼我們很多業務做不起來，這麼多漏洞在被掏，不可能起得來。」

他也提及，今年嚴查之後暴露的問題特別多，其中又有中階幹部牽扯其中，「看完之後嚇死人。」

馬化騰向員工說，今年騰訊將數位化的能力引入反舞弊中，騰訊所有的報銷和外部供應商數據全部彙集，內審內控進行大數據分析，能找到大部分低水準的問題，明年騰訊會繼續建設、加強這個能力。

除了貪腐問題外，馬化騰也再次強調持續降本增效，要聚焦主業，把不適應當下和未來發展階段的業務進行縮減。「今年騰訊收縮了很多業務，不要跟我講你有什麼機會，很多業務該砍就砍掉，不要留戀。」

他進一步說，未來還需要持續加強和堅持降本增效，「這要形成一個習慣。」

對於集團下轄的平台與內容事業群（PCG），馬化騰在會中也特別點名「某些」業務，「需要強而有力的變化，否則繼續這樣做下去沒有意義。」

他說，PCG內部的改革不能浮於表面，而是要真正給團隊壓力，讓團隊站在當家作主的創業者角度去思考和行動。「如果你（團隊負責人）連創業壓力都沒有的話，那這個壓力我們上面給，好吧。」

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