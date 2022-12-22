德國：願運數億劑BNT疫苗 北京沒接受

中國疫情擴大，德國緊急運送BNT疫苗供僑民接種，德國總統史坦麥爾與中國國家主席習近平通話時表示可立即運數億劑疫苗協助抗疫，不過北京沒有接受。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，最近德國與中國官方接觸時，一再鼓勵中國引進和在地生產德國生技公司BioNTech研發的BNT疫苗（中國稱復必泰），以提高民眾對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的免疫力。

史坦麥爾（Frank Steinmeier）昨天與習近平通電話，時間長達60分鐘，兩人談話觸及中國當前嚴峻的疫情。

知情人士透露，史坦麥爾在電話中告訴習近平，德國可以馬上運送好幾億劑的BNT疫苗到中國，德國聯邦防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）也願意協助中國抗疫，不過北京至今沒有接受。

半個月前，中國突然放棄清零政策，疫情來勢洶洶擴大到全國各地。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）今天證實，BNT疫苗正運往中國途中，中國官方已同意先讓德國公民接種，德國正努力將施打範圍擴大到其他在中國生活的外國人。

赫伯史揣特說，在中國境內的德國公民約2萬人，作為交換條件，在歐洲的中國公民也可接種中國的科興疫苗。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）隨行出訪，當時蕭茲已向中國領袖大力推銷BNT疫苗的好處，鼓勵中方儘快批准疫苗上市。

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