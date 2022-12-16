歐盟通膨17個月來首降 歐央警告明年會再升

歐盟統計局發布最新通膨數據，11月歐盟27國通膨率11.1%，是連續17個月來首次下降。但歐洲央行總裁昨天警告，物價壓力在明年1、2月很可能會再上升。

歐盟統計局（Eurostat）今天發布歐盟區11月經濟指標，其中通膨率自10月的11.5%高峰下滑至11.1%，不僅是俄烏戰爭引爆歐洲能源通膨危機以來的首次降低，也是17個月來首見。主要原因來自能源價格的下修。

同時，歐盟的經濟信心指數（economic sentiment）出現9個月來首次回升，但仍遠低於疫情前的水平。

不過歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）提醒大家別高興得太早。歐元區19國11月通膨率從10月的10.6%降至10%，12月的數字也可能再降，但她昨天警告2023年1、2月通膨可能會略微回升，因為數據將反映民眾年度能源合約更新，而且有些國家的終端零售物價還未對通膨衝擊完全反應，代表食物等民生價格還有機會再漲。

因此拉加德對升息保持鷹派，她說：「我們沒有在放慢（升息）速度，我們在做長期打算。」

通膨首降的新聞確實讓歐洲人開心不起來，比利時首都布魯塞爾今天再度出現大型罷工，機場、火車、地鐵大幅停擺，抗議能源費居高不下、薪資跟不上通膨。

當地居民提供給中央社記者的能源帳單顯示，瓦斯和電費從2月的276歐元（約新台幣9020元）漲到8月的894歐元（約新台幣2.9萬元），10月又再跳到1468歐元（約新台幣4.8萬元），漲幅實令一般民眾吃不消，他被迫尋求家人資助。

從歐盟統計局公布各會員國11月通膨率，最低的是西班牙6.7%，最高是匈牙利的23.1%，前三大經濟體德國、法國、義大利分別為11.3%、7.1%、12.6%，比利時則為10.5%。

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