美SEC指控FTX前執行長詐騙投資人、不當挪用資金

美國證券管理委員會（SEC）今天指控名譽掃地的加密貨幣交易平台FTX前執行長班克曼-佛里特詐騙客戶數以10億計美元。他昨天才在美國檢方要求下，於加勒比海島國巴哈馬被捕。

法新社報導，美國證券管理委員會指出，班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）與他的加密貨幣公司FTX投資人交涉的方式，是「建造一個以欺騙為基礎的紙牌屋（house of cards，指不切實際的計畫）」。

委員會表示：「今日我們要班克曼-佛里特對這些行為負起責任：以詐欺方式向FTX的投資人籌得數以10億計美元資金，以及不當使用屬於FTX交易客戶的資金。」

班克曼-佛里特原本排定今天出席美國聯邦眾議院金融服務委員會召開的聽證會，他須在宣誓下就FTX如何在一夕間宣告破產提供證詞。而他於昨天，即原定作證之日前夕，才在巴哈馬落網。

美國證券管理委員會還說，是否仍有其他違反證券相關法律的行為，調查工作持續進行；與被控違法行為有關的其他實體和個人，也持續受到調查。

30歲的班克曼-佛里特近幾週不顧律師勸阻，多次現身媒體陳述他對FTX突然破產案的說法。他通常是從FTX總部所在地巴哈馬透過視訊發言。

根據巴哈馬檢察總長辦公室發布的新聞稿，班克曼-佛里特目前遭到拘留，等待美國預期提出將他引渡的要求。

班克曼-佛里特被捕的消息是由巴哈馬總理辦公室發布，內容搭配警方聲明指出，他於12日傍晚在他位於巴哈馬首都拿索（Nassau）的公寓遭到逮捕，移送拘留所過程平和，預計他13日將在拿索法庭出庭應訊。