巨大延票引疑慮 債權行：繳息正常財務穩定

庫存壓力大，自行車大廠巨大要求供應商展延票期，引發市場擔憂現金流。債權銀行今天回應，截至目前巨大繳息正常、對巨大抱持信心，後續也將密切注意巨大的存貨狀況及消化速度。

因大環境逆風，庫存壓力大增，巨大請供應商延票45天。消息一出，連累巨大今天股價重挫，盤中一度跌停，終場跌18元，跌幅逾8%，收在206元。

不過，一家行庫主管強調，「巨大是很好的企業、客戶」，這次主要是受大環境、供應鏈影響，歐洲情況可能沒那麼好，導致庫存水位偏高，但目前觀察，巨大財務情況穩定、帳上現金還很多，對巨大仍有信心。

另一家債權銀行透露，目前巨大繳息都還正常，後續將密切注意巨大存貨狀況及消化速度。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，巨大已在今天下午針對媒體報導延票事件發布重訊，巨大表示目前現金及銀行額度仍充足無虞、營運資金正常，對公司財務及業務不至發生任何影響；金管會後續將請證交所進一步針對巨大財務業務及媒體報導延票事件進行了解。

巨大今天下午發布重大訊息說明，巨大身為自行車產業大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是巨大不可懈怠的責任。

巨大指出，在短期整理恢復期間，發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季，巨大深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

因整體市場趨緩造成的庫存壓力，巨大預計明年上半年可逐步回歸正常庫存水位，也已分別在今年6月與11月完成可轉換公司債新台幣40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，巨大目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。

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