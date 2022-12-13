反馬斯克聲浪日漸高漲 特斯拉形象受衝擊

美國喜劇演員戴夫夏普爾，週日晚間在舊金山市區的喜劇表演，請到億萬富豪馬斯克上台，一開始現場觀眾反應兩極，隨後噓聲壓過歡呼聲。

調查機構指出，近來馬斯克涉入政治和處理推特的爭議，已衝擊到特斯拉的形象。

「女士們先生們，讓我們來點呼聲，給這位世上最有錢的男人！」知名喜劇演員戴夫夏普爾（Dave Chappelle）在舊金山市大通中心（Chase Center）的表演接近尾聲時，以這段話邀請台下觀眾歡迎馬斯克（Elon Musk），現場有些人歡呼，同時也傳出一片噓聲。

舊金山兩家主流媒體12日發出這則報導，加州「信使新聞」（The Mercury News）寫說，戴夫夏普爾的幽默都救不了馬斯克，因為當他試圖緩頰現場尷尬氣氛和馬斯克對話時，噓聲卻越來越大。

戴夫夏普爾在舞台上說，「看來台下有不少被你炒魷魚的觀眾！」噓聲持續不斷，馬斯克問道，「戴夫，我現在該說什麼？」，戴夫夏普爾則回答，「不要說話，只會破壞氣氛」。

舊金山紀事報報導，馬斯克當天穿著推特公司（Twitter）的T恤，雖然尷尬但還是面帶微笑。馬斯克本人則在12日早上發文表示，他常在推特上被噓，但週日晚上是他「在現實生活中」，第一次體驗被噓的感覺。

馬斯克自己還分析說，「嚴格說來，90%是歡呼聲，10%是噓聲，但是噓聲還是很多」。

喜劇秀當天稍早，馬斯克才在推特上發文，呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），由於他的貼文寫「我的人稱代名詞是起訴/佛奇」，被抨擊是在攻擊跨性別者。貼文引發反彈、也招致兩極評價。

馬斯克最近登上舊金山媒體版面，內容大多是與推特裁員引發的爭議有關。

一名不願具名的科技圈員工向記者分享，認為馬斯克處理裁員的方式，跟矽谷企業「以人為本」的文化背道而馳；一般大公司裁員會替員工「未來出路」著想，對外會以環境不佳或公司面臨問題為由解雇員工，不會直指員工懶散或是態度差。

不過也有圈內工程師認為，馬斯克大刀闊斧砍掉推特半數員工，或許會讓某些企業和員工開始反思，是否科技公司過去人力太過氾濫，科技圈現在都在觀望「只留下半數員工的效應」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）近日報導則指出，馬斯克經常涉入敏感政治問題，以及強硬改變推特的做法，已衝擊到特斯拉（Tesla）在市場上的形象。

報導援引市調機構Morning Consult的數據，顯示根據11月1日至27日的調查，對特斯拉持負面觀感的民眾比今年1月高出7%，持正面觀感的民眾卻下跌5%。

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