多元化計程車大增 較全體平均收入高

交通部最新調查顯示，截至民國110年底，多元化計程車大幅增加，相較於108年，占比提高近2成，與全體專職計程車相比，平均空車率較低、收入較高。

交通部於105年10月，公告開放多元化計程車，車身外觀比照自用車，且不得為一般計程車的黃色，採網路平台或手機APP等方式預約叫車，不能路邊巡迴攬客，事先預估車資並透過電子支付。

根據交通部日前公布的計程車營運狀況調查，多元化計程車的車輛數大幅增加，截至110年底，台閩地區計程車登記數9萬1,426輛，較108年微減472輛（減0.5%）；其中多元化計程車營運數1萬7,878輛，反而較108年大幅增加9,195輛（增105.9%），占比提高近2成。

各縣市的多元化計程車以台北市3萬1,402輛、新北市2萬1,917輛最多，二者合占58.3%。

交通部調查發現，110年專職多元化計程車平均每月休息4.6天，每天載客13.2趟，平均每天營業9.3小時，空車2.7小時，時間空車率29.0%；平均每天行駛149.6公里，空繞35.5公里，距離空車率23.7%。

與全體專職計程車相比，專職多元化計程車的營業時數及休息天數相當，每天載客趟數及行駛里程均較多（分別多1.9趟及16.8公里）；空車率則不論以時間或距離計算，均略低於全體專職計程車。

另外，110年專職多元化計程車平均每月營業總收入新台幣4萬9,498元，營業支出2萬1238元，營業淨收入2萬8,260元。與全體專職計程車相比，平均每月營業總收入及營業支出分別高出7,727元及1,463元，營業淨收入也多6264元。

交通部日前公布的計程車營運狀況調查，共抽出3萬輛計程車，於今年3至6月間採郵寄問卷並提供線上答填方式辦理，回收有效樣本9,703輛，回收率32.3%，其中專職計程車駕駛人占84.1%，占整體營業收入89.8%。

調查顯示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，與108年相比，110年全體計程車專職駕駛平均每月營業總收入減3,797元（減8.3%），每月休息天數增加0.5天（增12.8%），每天載客趟數減少0.6趟（減5.1%）。

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