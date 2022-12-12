11月台灣金融風險指數降至今年次低

隨美、歐通膨出現緩和跡象，美國聯準會（Fed）12月升息幅度可望減緩，11月國內外經濟情勢與金融市場情緒相對平穩，11月台灣金融風險指數降至94.9分，寫今年次低水準。

台灣金融研訓院金融研究所今天發布11月台灣金融風險指數為94.9分，指數終止連2個月走揚，降到今年度次低水準。

檢視主要市場風險，股票市場方面，金研院指出，11月市場信心回復、台股大幅反彈回升，本益比在連續兩個月的下滑後反轉回升，並重回10倍水準；台股收益率初估7.8%、較10月下降逾1個百分點，為近半年以來低點。

同時，金研院表示，11月股市波動明顯減緩，台股恐慌指數（Taiwan VIX）連續第2個月下滑，台股價格波動風險大幅下降。

房市方面，金研院分析，因年底租屋供給增加，租金略為下滑，住宅價格則未明顯變化，住宅房價租金比略為上揚，整體風險仍屬穩定。

針對海外市場，金研院指出，除了中國大陸市場受到疫情影響，恐慌指數（VIX）連續3個月上升以外，美、日、歐VIX皆較10月下滑，各國信用風險也較10月明顯回落。

金研院表示，國內金融市場傳染效應方面，傳染風險分項指數連續第5個月下滑，並創下今年以來新低，顯示國內金融市場穩定，金融機構之間風險傳染蔓延的可能性進一步下降。

金研院觀察，隨企業放款持續成長，存放比也呈現緩升現象，並維持在7成左右；國銀整體呆帳覆蓋率維持在800%以上，逾放比持續低於0.2%，整體資產品質穩健；今年以來國銀平均資本適足率皆位於14%至15%的高水準，銀行資本結構健全。

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