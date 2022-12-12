吳德榮:17日挑戰入冬首波寒流 低溫探7度

氣象專家吳德榮表示，16日晚間強冷空氣南下，17、18日挑戰入冬首波寒流，本島平地最低氣溫將降至攝氏7度左右；高山降雪得視氣溫、水氣的時空分布，有機會、但言之過早。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，北台灣濕涼微冷的天氣，將持續至14日；15日氣溫略回升，仍多雨。

吳德榮指出，16日晚間強冷空氣南下，17、18日挑戰入冬首波寒流，台北氣象站達10度以下，本島平地最低氣溫亦將降至7度左右，北台灣連日陰雨也將轉乾。

吳德榮說，最新各國（歐、美、日）模式皆有類似模擬，發生機會高，但為第6、7天模擬，理論上存在一些不確定性，需密切觀察模式的調整；至於高山降雪概況，得視氣溫、水氣的時空分布，模式還在調整，有機會、但言之過早。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風增強，北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨，中南部晴時多雲；北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市楊梅區13.8度，其次為基隆市七堵區、桃園市中壢區13.9度。

根據氣象局網站，輕颱帕卡位於琉球南南東方720公里海面上（鵝鑾鼻東方1030公里海面上），中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100公里。

吳德榮表示，輕颱帕卡向北北東漸行漸遠，為今年第25個颱風，生成總數近氣候平均值，但其中僅有2個「強烈」，並不支持「全球暖化、多強颱」的說法。