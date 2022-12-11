鍾南山：陸2023上半年可恢復到疫前狀態

中國實施優化防疫新10條後，Omicron疫情恐大幅飆升。中國工程院院士鍾南山研判，疫情峰值會出現明年1至2月，上半年能恢復到疫情前的生活狀態，他不相信會發生大規模死亡病例。

據陸媒南方日報報導，鍾南山與其團隊2名成員9日在廣州接受訪問，回答疫情熱點話題。

鍾南山表示，當前預防重心要從預防感染轉到預防重症，加強COVID-19疫苗接種是下一步關鍵。根據團隊模型測算，預計廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期到來；3月中上旬進入平穩階段。

「剛剛有人問我，什麼時候能恢復到2019年以前的狀態？我的看法是在明年上半年，3月份後，我不敢保證，但看趨勢應該是差不多這個時候。」鍾南山說。

他說，自己曾與病原學專家談論，他們認為COVID-19未來的進化趨勢，毒力大概率會減弱。以目前在新加坡流行的XBB.1亞型變異毒株為例，它的傳染力更強，但致病力更弱，死亡率是普通季節性流感的62%。

廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任醫師黎毅敏指出，本輪廣州疫情中，真正由病毒引致的的重症病人比例並不多，而且主要表現在基礎病加重，目前Omicron感染造成肺炎非常罕見。

鍾南山再度呼籲老年人接種疫苗。他說，除了做過器官移植手術，患有嚴重風濕病、心力衰竭、腫瘤等疾病外，即使是患有基礎疾病在穩定期的老年人都可以接種疫苗。

此前有人以香港疫情的死亡率推算中國可能會有幾十萬人死亡，鍾南山認為這一假設不恰當，表示「不相信會出現這種情況」。

他分析，今年香港疫情爆發時，60歲以上老年人全程疫苗接種率（2劑）不超過20%，但現在大陸的疫苗接種情況比香港5月前好多了。截至12月8日，60歲以上老人的加強針（第3劑）接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多」。