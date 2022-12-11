核戰威脅山雨欲來 俄烏戰爭恐變歐洲大戰

美國媒體報導，俄羅斯總統普丁再次暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。北約秘書長史托騰柏格憂心，烏克蘭戰爭恐失控，並演變成俄國與北約之間的歐洲大戰。

●CNN：普丁再度暗示可能改變不先動用核武原則

美國有線電視新聞網（CNN）報導，繼數天前警告核戰的威脅正在升高後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）本週第二度暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。

普丁在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）一場記者會說：「他們（美國）的戰略中有這一項，文件裡也有載明，提到預防性打擊；而我們沒有。我們這邊是在戰略中制定了報復性攻擊。」

普丁表示，就算俄羅斯一看到核彈射來就立即報復，仍意味著「敵方飛彈彈頭不可避免地會落在俄羅斯聯邦領土上，還是會掉下來」。

他說，美國的政策是不排除解除核攻擊的可能性，而俄國的方針是在萬不得已時才動用核武。

「所以，如果要談解除攻擊，那麼或許可以考慮採用我們美國夥伴的最佳作法，和他們確保自身安全的點子。我們才剛在考慮。多年來，他們對此大發議論時，都毫無顧忌。」

他還提到，如果潛在對手認為採用預防性攻擊是可能選項之一，而俄國不這麼認為，那麼俄國仍要考量自己面臨的威脅。

●美國防部長：俄羅斯正擴充核武庫推動核武現代化

在烏克蘭戰場受挫的俄國總統普丁一再表示可能動用核武之際，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，俄羅斯正在擴充核武庫並推動核武現代化。

路透社報導，奧斯汀是根據五角大廈最近關於核武的政策文件發言。專家表示，俄羅斯擁有全球最大的核武庫，有近6000枚核彈頭。相加起來，俄羅斯與美國共掌握全球約90%的核彈頭，足以摧毀地球多次。

奧斯汀在美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令交接儀式上表示：「俄羅斯也正在推動核武現代化並且擴充核武庫。」美軍戰略司令部負責監督美國核武庫。

奧斯汀指出：「克里姆林宮持續對烏克蘭發動殘酷的無端戰爭時，整個世界都看到普丁完全不負責任地揚言將動用核武。」

●北約秘書長憂俄烏戰爭失控 恐演變為歐洲大戰

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在挪威媒體播出的訪談中表達憂心，指稱在烏克蘭的戰爭可能失控，並演變成俄羅斯與北約之間的戰爭。

美聯社報導，史托騰柏格接受挪威廣播公司（NRK）訪問時指出：「如果事態發生問題，它們可能會變得一塌糊塗。」

他表示：「在烏克蘭發生可怕的戰爭。這也可能演變成全面戰爭，擴大成北約與俄羅斯之間的大戰。我們每天都在努力避免這種情況。」

史托騰柏格受訪時說「全面戰爭無疑可能發生」，並稱重要的是避免一場「涉及更多歐洲國家並演變成歐洲全面戰爭」的衝突。

●英國稱伊朗供應彈道飛彈 俄報以先進軍事技術

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。

路透社報導，吳百納指出，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。

吳百納向記者表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈…並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」

她還說，英國「幾乎可以肯定，俄國正在向北韓等其他受到嚴厲制裁的國家採購武器，因為他們的庫存明顯減少」。

●美將增強軍援烏克蘭 阻止俄國伊朗發展軍事關係

美國宣布再提供烏克蘭新的軍事援助，並矢言阻礙俄羅斯與伊朗發展關係。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，華府對伊朗與俄羅斯間「深化和急速發展的防禦夥伴關係」深感憂慮，將致力阻礙這種關係，包括無人機在內。

他還說，美國將再提供烏克蘭2.75億美元軍援，以強化空防和擊落無人機。

●批評俄烏戰爭 莫斯科議員雅辛被判8年半徒刑

俄羅斯依據散布俄烏戰爭「假消息」罪名，將反對黨政治人物雅辛（Ilya Yashin）判處8年半徒刑。這是將批評俄軍侵烏入罪的新法律規範下，最引人注目的定罪案例。

法新社報導，現年39歲的莫斯科市議員雅辛只是俄國當局空前打壓行動下眾多受害者中的最近一人。自普丁出兵烏克蘭以來，這個打壓行動已經加強。

雅辛是監禁中反對黨領導人納瓦尼（Alexei Navalny）的政治盟友，並與2015年在克里姆林宮附近遇刺身亡的反對黨政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）關係密切。

在法庭宣判時，旁聽的支持者為雅辛鼓掌。雅辛戴著手銬，面帶笑容並向家人揮手。

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