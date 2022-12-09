控大同財報不實 投保中心求償7.5億遭駁

大同集團旗下中華映管投資中國華映科技19項承諾事項未揭露，前大同董事長林郭文艷等人遭訴，法院判決無罪。投保中心提告求償7.5億元，台北地方法院一審判決駁回，可上訴。

檢方起訴指出，華映公司於民國90年起擬在中國深圳證交所申請上市，但未能順利，轉規劃取得閩東電機股權借殼上市，96年透過轉投資公司股權，作價取得閩東電機股權，因應中國證監會要求，由大同、華映等公司出具相關承諾事項共19項。

台北地檢署認為，大同公司前董事長林郭文艷、林蔚山等人於大同公司、華映公司99年第1季至107年第3季財務報告中，隱匿重大契約承諾，依違反證券交易法起訴林郭文艷等5人。

台北地方法院認為，難以認定林蔚山等人主觀上有隱匿承諾事項的故意，檢察官舉證不足，判決林蔚山、林郭文艷等被告無罪。檢方不服上訴，目前由台灣高等法院審理中。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心受理投資人委託，向大同公司、林郭文艷、林蔚山等人提起損害賠償訴訟，請求連帶賠償新台幣7億5015萬餘元。

台北地方法院認為，大同公司、華映公司相關承諾依國際會計準則公報，不需在財報上進行揭露，投保中心主張無理由，裁定駁回。全案可上訴。