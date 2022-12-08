技專招生簡章公告 資安人才外加124名

技專相關招生管道、統一入學測驗簡章今天公告，其中配合行政院計畫，甄選入學新增124個資安人才外加名額，另外也持續擴充半導體、AI、機械領域系所名額。

台灣產業面臨數位轉型，資通訊人才出現缺口，行政院於推動精進資通訊數位人才培育策略，以外加名額、跨領域培育等方式，從109學年度起逐步擴增資通訊校系名額。

技專校院招生委員會聯合會今天發出新聞稿，四技二專「甄選入學」管道，112學年度共有629個半導體、AI（人工智慧）、機械領域系所擴充招生名額。其中包含124名資安人才名額。

技專招聯會執行長段裘慶接受中央社電訪表示，半導體、AI、機械領域外加名額已執行多年，資安人才外加則是今年新增，簡章上的校系名稱會加註「資安人才」，方便考生查找。

另外，112學年度還有一個變革，原本學校只有「一校一系」或「不設限」兩種規定，112學年度開始鬆綁，各校可以自訂1到6個志願數的上限，相關細節可參考簡章附錄二的「甄選學校一覽表」。

段裘慶表示，甄選入學最早只能填3個志願，因此多數學校規定「一校一系」，避免考生重複錄取同校多系，排擠到其他人的機會。但111學年度開始，比照普通大學改為6個志願，112學年度更進一步放寬「一校一系」的限制。

段裘慶表示，上述調整對考生是利多，志願選填更游刃有餘。不過由於技專有「群類」的概念，考生也會自行考量成績落點，還是不太可能6個志願都填同一學校。