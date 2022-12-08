前10月國銀大陸分行獲利 年減逾6成

前10月國銀大陸分行獲利年減逾6成 授信曝險續降低

今年前10月國銀大陸地區分行稅前盈餘新台幣12億元，相比去年同期重摔逾6成，立委批國銀是「冒賣白粉的風險賺賣麵粉的利潤」；金管會表示，業者有自主進行風險管理，國銀對中國授信曝險已持續降低。

金管會近日公布本國銀行獲利概況，在國內總分行、OBU（國際金融業務分行）、海外分行及大陸地區分行4大獲利結構中，10月大陸地區分行稅前僅賺1.3億元，年減80.3%，前10月大陸地區分行稅前賺12億元，年減61.3%。

民進黨立委吳秉叡今天在立法院財政委員會質詢時質疑，中國財政及銀行體系有很大問題，國銀為這麼一點點利潤冒險，簡直是冒賣白粉的風險去賺賣麵粉的利潤，且中國情勢變化相當快速，金融業應戒慎小心。

金管會主委黃天牧表示，金管會的角色上，已都有用一些相關方式提醒金融機構注意風險管理，這裡不方便透露太多，但這些都是金管會會去注意的事情；同時，從數據上看，國銀對中國授信曝險已持續降低。

黃天牧會後接受媒體聯訪時表示，根據金管會統計，整體銀行業中國曝險最高峰是占淨值7成，現在已一路降至3成以下，銀行業者都有自主進行風險管理，金管會也會在不同時機提醒業者注意相關風險。

另針對台股下跌，金管會證期局長張振山會後受訪表示，股市漲跌是正常現象，主因就整個大環境而言，國際還處於不穩定的狀況，估計明年1月才會比較明確，因此金管會相關股市安定措施都還在延續。

至於是否代表金管會穩定股市措施會延續到明年1月，張振山回應，要看美國聯準會（Fed）動作，現在市場消息有的認為升息動作到今年12月就差不多、有的認為會到明年1月，要針對所有可能性都做好完全準備。