美國馬里蘭州跟進 禁州政府設備安裝抖音

美國馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)今天發布緊急指令,禁止州政府設備與網絡使用中國短影音分享應用程式TikTok,是最新一位抵制TikTok的共和黨人士。

路透社報導,南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)上週簽署行政命令,禁止州政府職員與承包商在州政府設備安裝或使用TikTok;南卡羅來納州州長麥馬斯特(Henry McMaster)昨天也要求一個州立機關禁止在州政府手機與電腦上使用TikTok。

馬里蘭州州長的禁令涵蓋多個受中國與俄羅斯影響的產品與平台,說這些產品與平台對「馬里蘭州構成無法接受的網路安全風險」。

馬里蘭州行政機關必須自州內網路中移除這些產品,也不可以連上這些產品。

TikTok表示,促使馬里蘭州頒布這項禁令的各項關切,大多出自錯誤訊息。

TikTok今天表示:「許多使用TikTok建立社群並與選民聯繫的州立機關、辦公室與大學院校,如今不再能連上我們的平台,讓我們十分遺憾。」

霍根的指示也適用於華為技術有限公司、中興通訊、騰訊控股的WeChat、QQ、QQ錢包、阿里巴巴產品,以及俄羅斯的卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)。

美國聯邦傳播委員會(FCC)共和黨籍委員卡爾(Brendan Carr)讚揚霍根發布這項緊急指示,稱這將「保障馬里蘭州免受惡意外國行為者構成的風險」。

美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Chris Wray)上月對TikTok提出國家安全顧慮,他警告,中國政府可能利用這個軟體來影響用戶或控制他們設備。

瑞伊又說,北京當局也可能利用中國網路科技巨擘字節跳動(ByteDance)旗下的TikTok來「控制數百萬台設備的軟體」,讓中國有機會對這些設備造成「技術上的損害」。

美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)因憂心美國用戶個資將被傳到北京,而於2020年下令字節跳動分拆TikTok業務。

CFIUS與TikTok多個月來一直嘗試達成國安協議,以保護TikTok超過1億名美國使用者的個資,但消息人士說,看來不太可能可在明年1月前達成協議。

延伸閱讀

恐釀國家安全疑慮 數位部:公部門禁用抖音

這法案若在美通過 Meta將下架臉書上新聞

澳媒體收費協議 擬擴至YouTube、TikTok