是德科技5G網路模擬器方案 獲聯發科採用

量測設備大廠是德科技（Keysight）今天表示，5G網路模擬器解決方案獲得聯發科採用，雙方合作加速推動最新5G技術應用，拓展5G裝置生態系統。

是德科技透過新聞稿指出，聯發科選用是德科技5G網路模擬器解決方案，建立符合3GPP 5G第17版（Rel-17）標準和5G RedCap（reduced capability）規格的5G晶片連接。

是德科技表示，雙方近期合作在天璣系列（Dimensity）5G晶片中，建立符合5G Rel-17標準的數據呼叫（data call）連接，這可加速聯發科布建最新的5G Rel-17特性，包括更低耗電量，以及強化多輸入多輸出（MIMO）功能。此外，聯發科使用是德科技網路模擬平台，驗證5G晶片的RedCap連接性。是德科技指出，5G RedCap規格問世，能讓業者推出較簡化的5G輕量級功能無線裝置。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，聯發科與是德科技持續密切合作，聯發科使用是德科技支援最新Rel-15/16/17標準5G測試平台，可提升聯發科技眾多5G產品的技術優勢。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理曹鵬指出，RedCap是最新的5G NR標準，可協助業者布局物聯網和穿戴式裝置市場，是德科技與聯發科持續合作，共同推動3GPP第17版和RedCap標準的演進。