房價升升不息 「升」獲選2022房市代表字

2022年將邁入尾聲，房仲透過網路票選今年房市代表字，由「升」字拔得頭籌，獲6成民眾認同，主因是「物價升利息升，房價升升不息」；另今年最受關注的房市新聞是「央行連續升息 購屋貸款利息增」。

台灣房屋集團趨勢中心近期舉辦「2022年房市代表字」網路票選，「升」字獲得約60.5%參與票選的民眾認同，成為今年房市的代表字冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天透過新聞稿表示，為抑制通膨，今年全球中央銀行紛紛啟動升息，台灣也從長年低利狀態進入升息循環，讓購屋族荷包縮水有感，加上股市震盪、房市政策趨嚴，使今年底房市交易量進入冷靜期。

台灣房屋集團趨勢中心也網路票選今年10大房市新聞，最有感的是「央行連續升息 購屋貸款利息增」，獲74.4%參與票選民眾認同；位居前3名房市新聞、成為焦點議題的還包括「缺工缺料營建成本漲 爛尾樓暴增」，以及「平均地權擬修法 預售屋禁換約轉售」。

張旭嵐分析，後續房市表現可觀察3大變化，首先是利率變化，央行是否持續升息，恐牽動房市買氣；接著是政策變化，平均地權條例排審修法，如通過將影響預售屋市場；最後是產業發展，今年股匯市影響投資信心。因此明年整體經濟、區域建設等，仍是攸關買氣的主要關鍵。

張旭嵐指出，12月起政府已解除戶外口罩令，店面、商辦等收益型產品可望因觀光景氣回溫而活絡；另外受房價升、利息增影響，購屋族基於預算考量，將更趨向於低總價產品。

台灣房屋房市代表字票選是由台灣房屋經紀人員進行第1階段票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再透過民眾進行第2階段網路投票，選出10大「2022年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自11月1日至11月28日，調查總計回收1365份樣本。

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