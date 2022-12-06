美股受挫 台股震盪難免 個股依題材演出

美國服務業數據意外攀升，市場擔心美國聯準會（Fed）將持續緊縮政策，使美股4大指數下跌。法人認為，市場對聯準會態度看法多空分岐，美股震盪，台股難免受影響，不過，個依題材領先盤勢發展仍可期。

道瓊工業指數5日下挫482.78點或1.40%，收33947.10點。標準普爾指數挫跌72.86點或1.79%，收3998.84點。那斯達克指數重挫221.56點或1.93%，收11239.94點。費城半導體指數下跌33.19點或1.20%，收2738.05點。

台股5日盤中一度衝上15088點，尾盤台積電翻黑使大盤漲幅收斂，終場小漲10.06點，收在14980.74點，成交值新台幣2406.81億元，加計盤後交易約2461.51億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股短線出現震盪走勢，因美就業數據優於預期，一度讓市場擔心美聯準會（Fed）12月是否從升息2碼提高至3碼，但從聯準會近日的態度來看，仍可望維持2碼，所以對股市算是正面消息。

蔡明翰指出，除美國升息之外，中國封控清零政策是否轉變，對漲多的美股、台股也都有影響。

產業訊息方面，泰山企業召開重大訊息記者會表示，5日透過鉅額逐筆交易完成4萬3300張全家股票交易，總金額約80.97億元，處分利益約54.53億元，但泰山表示，不知道接手買方是誰。

鴻海董事長劉揚偉5日表示，台灣面對極端氣候、疫情、地緣政治角力的衝擊與挑戰，電動車是台灣「百年一遇」的市場機會，也是台灣ICT產業轉型重要方向。

鴻海5日公布11月自結合併營收5510.92億元，月減29.04%，幅度略符合鴻海預期，主要受到生產淡季及中國鄭州廠COVID-19疫情影響部分出貨。

光學股大立光自結11月營收52.31億元，月增1%，年增20%，創24個月來新高水準。大立光表示，進入產業淡季，預計12月拉貨動會比11月差。