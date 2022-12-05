高普考錄取前10大學校 成大蟬聯首位

成大蟬聯高普考錄取10校首位 私校逢甲唯一入榜

考選部今天公布錄取111年高普考人數的總排行前10大學校，其中前3名為成功大學、政治大學、中興大學；成功大學繼110年之後再居首位，逢甲大學則是唯一入榜的私立大學。

考選部新聞稿指出，上週公布大學畢業3年內報考111年高普考「行政類科」與「技術類科」錄取人數最多的前10大學校後，今天公布錄取111年高普考人數的總排行前10大學校。

考選部指出，111年高普考選拔的生力軍，已陸續投入各政府機關服務。以111年的總排名統計資料顯示，成功大學、政治大學、中興大學、台灣大學、高雄科技大學、台北大學、逢甲大學、台灣科技大學、中正大學、中央大學排序於前10大，其中逢甲大學是唯一入榜的私立大學。

考選部說，公立大學前10大部分，除了總排名的9所公立大學外，還有台北科技大學排行公立大學第10。

私立大學前10大在逢甲大學之後，依序是東吳大學、東海大學、淡江大學、輔仁大學、中原大學、銘傳大學、中山醫學大學、朝陽科技大學及台北醫學大學。

考選部表示，今年總排名與110年相較，成功大學再度位居首位，政治大學、中興大學及高雄科技大學排行也顯著上升；在私立學校方面，逢甲大學仍位居首位，東吳大學、銘傳大學及朝陽科技大學排名也大幅提升。

考選部說，日前舉辦「大專校院協助公務人力招募研習會」，希望藉由各大專校院職司職涯輔導單位，提早協助有志於投身公部門服務的青年學子，及早規劃準備國考。透過教育端與考選端共同努力，培育拔擢更多優秀人才，為國家社會所用。