中科台中園區擴建二期 環評過初審

中科台中園區擴建二期環評案今天於環保署進行第3次初審，環委要求台中科學園區內的廢棄物不委外、可協調其他科學園區協同處理，最後開發單位承諾辦理，本案建議補充修正後通過、送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

開發單位國家科學及技術委員會中部科學園區管理局表示，本計畫為擴大經濟動能，預估產值達新台幣5014億元、提供就業機會4500人；並且兼顧環境保護，空氣污染物全數1.2倍抵換、放流水標準再加嚴；承諾半導體事業廢棄物再利用率達90%。

台中市政府表示，光台積電就有數十部緊急發電機組，現在的運作像是台電的小電廠，協助發電；緊急發電的定義、操作在法規應該要有相關規範。另外，台中市3座焚化爐現已滿載，沒辦法承受新設園區的廢棄物。

環評委員也呼應中市府的意見，指出園區要自行設置廢棄物處理設施，不論是短中長期都不宜委外處理，應該是去其他科學園區協同處理；緊急發電設備部分，大量緊急發電設施沒有經過嚴謹的環評要求，空污排放量可能會比一般高很多，違反環評結果。

台積電今天特地出席，強調在2050年達到淨零目標，已經努力盡量逐漸使用綠電，也訂定相關減碳策略，並訂定自建廠房量產後需使用實際電量，再生能源最少就是25%，2030年至少40%、2050年達100%。

台積電表示，緊急發電機會符合電力設施空氣污染物排放標準；科學園區的電力調度要接受台電的調度，今年5月以後，台灣的電力狀況變好，因此並沒有要啟動發電機的情形，而去年比較嚴重，若不接受調度，台灣的電力系統會垮掉。

中科園區最後仍在區內廢棄物處理的部分和環委「討價還價」，希望初期能有部分委外處理的空間。但環委不認同，也強調現在到自建廠房量產還有時間，足夠規劃設置，也不一定都是在中科園區處理，可以配合其他科學園區協同處理。

環委也要求開發單位加強說明進駐廠商設置緊急發電機或儲能設備的啟動條件及時機；另外，由於園區放流水排至烏溪下游，因此要求開發單位評估排水中的總磷濃度限值，並強化烏溪下游濕地鳥類監測計畫。建議本案補充修正後通過，送大會審查。

台中市爭好氣聯盟理事葉昌竺認為，台積電在布局2奈米製程的半導體版圖中，擴廠所產生的污染、所增加的用電用水、所提高的罹癌風險率，卻都是由台中市民承受。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，本開發案牽扯的不只是台積電擴廠，還包括其供應鏈上大大小小的眾多業者，可能後續也會跟著擴廠。

謝和霖認為，政府若要讓半導體產業規模擴大，就必須讓其他產業縮減，比如讓鋼鐵、石化等高污染、高耗能的產業配合縮減，請他們轉投入其他對環境友善的產業；否則號稱護國群山、矽盾的半導體產業，將讓台灣環境不堪負荷，終將一起沉淪。