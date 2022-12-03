西方定俄油60美元上限 分析師:傷害不大

在波蘭終於讓步，讓歐盟得以將俄油上限訂在每桶60美元後，七大工業國（G7）與澳洲2日表示也將跟進。不過分析師指出，由於俄油目前賣給中國與印度的交易價位已接近該上限，因此對俄傷害不大。

靜待石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）4日的開會結果，加上歐盟將從5日起禁運俄油，國際油價2日收跌1.5％，其中布蘭特期油收在每桶85.57美元、美國西德州期油以79.98美元報收。

根據消息人士透露，OPEC+這次會議應該維持當前產能政策不變，但鑒於對經濟成長與石油需求的擔憂，依然不排除進一步減產可能性。

G7及澳洲發布聲明指出，俄油價格上限將在5日或很快生效。這些國家表示，任何價格調整將「不溯及既往」，意味它們允許在價格更動前完成合規交易。

聲明並提到，「支持價格上限的聯盟並考慮採取進一步行動，以確保價格上限的有效性。」這意味該上限將隨時間調整，以因應市場的發展情勢。

訂定俄油價格上限是G7提出的想法，旨在降低俄國靠賣油收入來為侵烏戰爭挹注資金，另外避免歐盟在周一(5日)開始禁運俄油後，可能引發全球油價飆升。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示設定上限將能大幅減少俄國石油收入，她推文說「這將協助我們穩定全球能源價格，並讓全球新興經濟體受惠」。

G7的價格上限將讓非歐盟國家可以持續進口俄國石油，但油品價格必須低於60美元，才能獲得歐美船運、保險與再保險公司等提供服務。

不過分析師對於此舉效力多持質疑態度。WTRG Economics經濟學家威廉斯（James Williams）表示，60美元上限與俄國銷往中國與印度的油價相當接近。

另外Raymond James分析師麥柯諾夫（Pavel Molchanov）補充，當前俄油交易價格較布蘭特原油折價每桶24美元。這凸顯在戰爭期間，俄國已透過降低油價來吸引買主。

（工商 蕭麗君）

烏國盼毀掉俄經濟 每桶降到30美元

烏克蘭總統府官員今天說，歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的俄羅斯石油每桶60美元價格上限，可望「毀掉」俄國經濟，但若降到每桶30美元，更可予以重擊。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram寫道：「我們總能達到目標，俄羅斯經濟將會被毀掉，俄國會付出代價，為所有罪行負起責任。」

但他也說，每桶「30美元（約新台幣917元）的上限可以更快毀掉（俄國經濟）」。

俄羅斯今天表示，西方國家政府對俄羅斯石油出口制定價格上限，是很「危險」的企圖，但俄國仍將繼續尋找石油買主。

以七大工業國集團為首的西方國家聯盟昨天同意對俄國海運石油制定每桶60美元的價格上限，目的是壓低俄國的收入、限制俄國為入侵烏克蘭謀取資金的能力。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和克里姆林宮高階官員已再三強調，俄國不會提供石油給那些採行價格上限的國家。

俄羅斯駐美大使館在Telegram發文，批評西方國家「重塑」自由市場原則，並重申，就算採取這些措施，仍有買家需要俄國石油。

俄國駐美大使館表示：「這種措施將不可免地導致不確定性升高，並迫使原物料消費者付出更高的成本。」

七大工業國集團的石油價格上限，將讓非歐盟國家得以繼續進口俄羅斯海運原油，但不准運輸、保險和再保險公司在全球經手俄國原油貨物，除非原油售價低於價格上限。

（中央社）

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