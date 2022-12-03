9年前揭發美監控計畫 傳史諾登宣誓成為俄公民

俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）今天報導，2013年揭發美國國家安全局秘密監控規模的前美國情報外包技術員史諾登（Edward Snowden）已宣誓效忠俄羅斯並領到俄國護照。

史諾登的律師告訴塔斯社：「是的，他獲得（護照），他完成宣誓。」

路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）今天跟記者說，「這仍是調查中的刑事事件」。至於有關史諾登的相關報導，他請記者向美國司法部詢問。美國司法部不願對此發表評論。

美國有關當局多年來一直想引渡史諾登回國，要他針對遭控的間諜罪名接受刑事審判。

美聯社報導，上述報導沒有明確說明史諾登是否已放棄美國國籍。美國2013年註銷史諾登的護照，導致史諾登從香港轉機到莫斯科時受困機場數週，他原本是要飛到厄瓜多。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今年9月授予史諾登俄國公民身分。史諾登洩漏秘密檔案，揭發美國與盟國鋪天蓋地的竊聽行動後，離開美國流亡海外。他2017年與美國人米爾斯（Lindsay Mills）結婚，兩人生下兩個小孩。

39歲的史諾登今天在推特（Twitter）發文說：「我現在會在俄羅斯，是因為白宮蓄意註銷我的護照，讓我受困在這。他們逼迫玻利維亞總統的專機降落，阻止我離開，並持續妨礙我的行動自由直到今日。」

史諾登指的是2013年7月的事件，當時玻利維亞聲稱總統莫拉萊斯（Evo Morales）從俄羅斯飛回玻利維亞的專機被迫改道，最後迫降奧地利，因為多國懷疑史諾登在機上。

2013年，史諾登洩露美國國家安全局（National Security Agency）透過美國電話與網路公司傳輸資料來蒐集情資的文件。他也公布列為機密的美國情報預算細節，以及美國監聽外國官員的規模，對象包括美國盟國的領袖。

史諾登說，他揭發美國政府的監聽計畫，是因為他認為美國情報圈做得太過火，侵犯到公民的自由權。

替史諾登護航的人士稱他是現代的異議人士，揭發美國從事間諜活動的規模與據稱侵犯隱私的行為。反對者則稱史諾登是叛徒，暴露西方間諜機構用來竊聽敵國與激進分子的秘密方法，危及一些人的性命。