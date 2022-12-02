大減碳來了 台首座鋼化聯產先導工場揭牌

全台首座「鋼化聯產」先導工場今天揭牌，透過碳捕捉再利用技術，捕捉中鋼製程中的二氧化碳氣體，再分離、純化，製成甲醇等化學品，讓化工廠減少進口碳原料，年減碳預估達4900噸。

經濟部今天宣布，國內首次結合鋼鐵業及化工業碳捕捉再利用「跨業合作」計畫有成。中鋼投資新台幣2億元建置全台首座「鋼化聯產」先導工場，上午舉行揭牌儀式，經濟部長王美花、中鋼董事長翁朝棟、高雄市政府經濟發展局長廖泰翔等人出席共同揭牌。中鋼結合經濟部技術處科技專案，補助工研院的碳捕捉再利用技術，進行碳循環再利用技術驗證，預估年減碳量達4900噸。

王美花致詞時表示，中鋼和中油是國內鋼鐵石化業龍頭，台灣要落實減碳，一定要由龍頭擔任最重要任務，採取「先大後小」、「以大帶小」模式；第二，減碳已經是國際趨勢，每個客戶都會要求詢問減碳多少，更重要的是減碳不只為台灣，而是為了整個地球減緩暖化。

王美花說，鋼鐵廠（中鋼）和石化廠（中油）距離很近是客觀優勢，推動「鋼化聯產」先導工場落成展現國內強大減碳企圖心與行動力，不僅寫下鋼鐵業及化工業兩大產業合作減碳新篇章，更加速國內淨零轉型工作，邁向2050淨零願景。

翁朝棟指出，「鋼化聯產」是中鋼公司邁向2050年碳中和的重要關鍵路徑之一，將分三階段推進，第一為建立「實驗室及先導工場」，結合工研院技術進行合成化學品應用技術研發及驗證。

第二階段將攜手化工業建起可實際商業化生產化學品「示範工場」，每年達到實質減排24萬公噸；第三階段，期望在國家減碳策略推進下，共同促成「新材料循環產業園區」，攜手各行業建立起碳循環產業聚落，年減碳量預計可達到290萬噸。

經濟部新聞稿指出，在經濟部技術處支持下，這次工研院與中鋼共同驗證的3項技術，包括二氧化碳捕獲純化系統、自主觸媒與製程轉化化學品系統、電解水產氫系統。

透過「二氧化碳捕獲純化系統」將中鋼製程中所產生的二氧化碳氣體捕捉下來，之後加以分離、純化；再透過「自主觸媒與製程轉化化學品系統」及「電解水產氫系統」，製成如甲醇、甲烷等綠色化學品，成為下游化工廠低碳化學品基礎原料，取代由國外輸入的化工原料，提升成本競爭力，同時幫助台灣邁向淨零永續新未來。

經濟部表示，中鋼未來更規劃將與化工業合作成立「鋼化聯盟」，展開「示範工場」計畫驗證商業模式，將共同成立碳循環經濟園區，預估年減碳量可達290萬噸，相當於7450座大安森林公園的二氧化碳吸納量。