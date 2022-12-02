美股拉回 法人：台股可能面臨萬五保衛戰

美股漲跌互見，道瓊指數下跌194.76點，那斯達克指數上漲14.45點。法人表示，台股今天可能面臨15000點關卡保衛戰。

美股在前1交易日大漲後，1日動能減弱，漲跌互見。道瓊工業指數下跌194.76點，跌幅0.56%；標準普爾指數下跌3.54點，跌幅0.09%；那斯達克指數上漲14.45點，漲幅0.13%；費城半導體指數下跌22.154點，跌幅0.78%。

國內外產業訊息方面，電腦品牌廠宏碁認為通膨仍是政策制定者必須第一優先處理的事情，在調整利率的過程中，需要時間讓政策發酵及通膨下降，預期明年整個景氣才會回溫。

面板廠友達光電表示，總經大環境使今年表現不如去年，但庫存已經降低，明年第1季有農曆新年，面板業變化仍大。

鴻海成立新創子公司疆域醫創，推展數位健康領域，第一步先把台灣市場做好，下一步再考量擴及東南亞市場；製造產品都先在台灣，目前團隊人數超過百名。

明基佳世達集團深耕智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務4大領域，今年集團醫療事業營收將突破新台幣200億元大關，明年營收以年增30%為目標。

法人表示，台股1日重登15000點關卡，不過，隨著美股動能趨緩，台股今天能否力守15000點關卡值得觀察。由於美國升息動向與匯率波動將持續牽動國際股市，仍是市場關注焦點。