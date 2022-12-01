元大與兆豐入列 全支付連結銀行上看15家

疫情催生電子支付蓬勃發展，全聯旗下「全支付」自9月上線後積極與各大銀行合作；全支付今天宣布，合作銀行再新增元大、兆豐等兩家銀行，連結銀行總數上看15家，力拚打造銀行、全支付會員、通路三方共贏的生態圈。

全支付今天發布新聞稿表示，上線後積極與各大銀行合作，陸續推出信用卡快速申辦綁定、數位存款帳戶線上開戶、線上快速申辦數位e卡等服務。

如今，連結銀行帳戶合作銀行再新增兩家，元大銀行已於11月29日上線、兆豐銀行即將於12月5日上線，可連結銀行數達15家。

全支付表示，隨著會員數的快速累積增長及合作銀行數的增加，消費者支付工具的選擇更多元，支付習慣也慢慢在轉變；根據全聯交易數據觀察，對比去年與今年同期，與全支付合作綁定信用卡服務的銀行，交易占比明顯較前年提升。

根據全支付觀察，信用卡各銀行也持續針對數位開戶及首綁消費推出不同的行銷活動，明顯提升使用者嘗試申辦其他家信用卡及開立新銀行帳戶的意願；獲得的點數回饋，可於全支付所有合作店使用，增加使用者到店消費動機，形成合作銀行、全支付會員、合作通路三方共贏的生態圈。

全支付明年目標拓展20萬個通路，即日起全聯集團旗下「PXGo!全聯線上購」及「小時達」也可使用全支付付款，日前也已完成導入台鐵購票系統，於今年12月1日至明年1月31日，全台臺鐵局電腦售票窗口，使用全支付購票，不限消費金額，可享20%回饋。

由全聯福利中心百分之百投資的關係企業「全支付」，去年6月獲金管會許可申請專營電子支付機構業務，今年9月上線至今，會員數已突破200萬。